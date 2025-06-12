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- Війна
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«Росіяни не готові вбивати безплатно»: експерт пояснив, чому Путін боїться проводити мобілізацію
Росіяни здатні миритися з диктатурою та зростанням цін, але не приймають примусову мобілізацію без бонусів.
Росіяни мають єдину червону лінію щодо своєї влади — це те, що можлива нова мобілізація не повинна бути примусовою.
Про це в етері Еспресо заявив керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.
Всі інші труднощі, включно з диктаторською владою та зростанням цін, для громадян РФ — прийнятні, якщо мобілізація відбувається добровільно та супроводжується «бонусами».
«Путін не готовий на це йти. Це єдине, про що показують наші дослідження, це єдина червона лінія в росіян. Може бути незмінний президент, підвищення цін, але мобілізація не повинна бути примусовою», — наголосив він.
За словами Шульги, держава у РФ мусить давати вигоду за участь у війні.
«Гроші, звільнення з-під варти, списання кредитів, отримання громадянства — що завгодно, але якийсь бенефіт від підписання. Ніякої осені 2022 року», — заявив експерт.
Він також зазначив, що для росіян ця війна не стала ідеологічною, вони не готові воювати безкоштовно.
«Вони не готові нас безплатно вбивати. Вони не бачать в цьому нічого поганого, це теж проблема. Тому що жодна нова агресія не буде для них стопом, це вже рутинізувалося», — вважає Шульга.
На його думку, головний мотив уникнення мобілізації — не страх чи протест, а небажання ризикувати життям без винагороди.
«Вони не хочуть робити, в першу чергу, ризикувати своїм життям задарма. Росіяни — дуже сильні нігілісти, це дійсно іронія, виходячи з того, що вони говорять про духовність і релігійність», — підсумував він.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині заявили, що мають докази підготовки Росії до війни з НАТО.
Ми раніше інформували, що у четвер, 12 червня, Росія та Україна обміняються тяжкопораненими військовополоненими.