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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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18
Час на прочитання
2 хв

«Росіяни не готові вбивати безплатно»: експерт пояснив, чому Путін боїться проводити мобілізацію

Росіяни здатні миритися з диктатурою та зростанням цін, але не приймають примусову мобілізацію без бонусів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мобілізація в РФ

Мобілізація в РФ / © Getty Images

Росіяни мають єдину червону лінію щодо своєї влади — це те, що можлива нова мобілізація не повинна бути примусовою.

Про це в етері Еспресо заявив керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Всі інші труднощі, включно з диктаторською владою та зростанням цін, для громадян РФ — прийнятні, якщо мобілізація відбувається добровільно та супроводжується «бонусами».

«Путін не готовий на це йти. Це єдине, про що показують наші дослідження, це єдина червона лінія в росіян. Може бути незмінний президент, підвищення цін, але мобілізація не повинна бути примусовою», — наголосив він.

За словами Шульги, держава у РФ мусить давати вигоду за участь у війні.

«Гроші, звільнення з-під варти, списання кредитів, отримання громадянства — що завгодно, але якийсь бенефіт від підписання. Ніякої осені 2022 року», — заявив експерт.

Він також зазначив, що для росіян ця війна не стала ідеологічною, вони не готові воювати безкоштовно.

«Вони не готові нас безплатно вбивати. Вони не бачать в цьому нічого поганого, це теж проблема. Тому що жодна нова агресія не буде для них стопом, це вже рутинізувалося», — вважає Шульга.

На його думку, головний мотив уникнення мобілізації — не страх чи протест, а небажання ризикувати життям без винагороди.

«Вони не хочуть робити, в першу чергу, ризикувати своїм життям задарма. Росіяни — дуже сильні нігілісти, це дійсно іронія, виходячи з того, що вони говорять про духовність і релігійність», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині заявили, що мають докази підготовки Росії до війни з НАТО.

Ми раніше інформували, що у четвер, 12 червня, Росія та Україна обміняються тяжкопораненими військовополоненими.

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