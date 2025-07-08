Війна з РФ

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Російські війська на Сумському напрямку не тільки не просуваються вперед, а й зазнають значних втрат та змушені залишати захоплені території.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна.

«Є скиглення від російських воєнкорів про те, що їм доводиться залишати вже раніше зайняті позиції на Сумщині», — зазначив Ступак.

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За його словами, ситуація в регіоні розвивається у двох паралельних площинах: українські військові повідомляють про успішне вибивання противника з окремих ділянок фронту, а російські пропагандисти публічно скаржаться на відступи.

«Вони самі не розуміють, чи це буде умовно на 500 метрів вглиб, чи на 2 км, чи взагалі на лінію адмінкордону», — пояснив експерт.

Він підкреслив, що самі окупанти визнають безглуздість своїх втрат на цьому напрямку.

«Кажуть, що несуть незрозумілі, бездарні втрати. Мовляв, навіщо за декілька хат якогось села втрачати сотні людей», — розповів Ступак.

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Щодо можливого посилення ситуації на півночі, військовий експерт не виключає такого сценарію, але наголошує, що все залежатиме від рішень командування армії РФ.

«Якщо ухвалять рішення, то можуть різко перекинути сили. Але те, що, скажімо, кадирівців помітили в Таганрозі, ще нічого не означає. Вони завжди перебували в тилу, на третій чи четвертій лінії», — пояснив Ступак.

Він також додав, що кадирівці можуть бути перекинуті на Сумщину, але не виключено, що їх направлять в інші регіони, зокрема до Курської області. Тож точні прогнози наразі робити передчасно.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що у найближчій перспективі серйозні зрушення на Сумському напрямку навряд чи відбудуться.

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Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію на Сумському напрямку.