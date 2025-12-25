Росіяни нещадно руйнують місто, де жив і творив автор всесвітньо відомої різдвяної пісні "Щедрик"

Покровськ / © Associated Press

Для українців зруйноване місто Покровськ на Донеччині, де зараз точаться запеклі бої, асоціюється не лише з війною, а й з одним із найвідоміших культурних символів нації — різдвяною піснею «Щедрик», знаною у світі як «Carol of the Bells».

Про це йдеться в матеріалі POLITICO.

Західна аудиторія впізнає цю мелодію завдяки голлівудським фільмам на кшталт «Сам удома», але для України цієї зими вона набуває пронизливого політичного звучання.

Адже Покровськ нерозривно пов’язаний із долею композитора Миколи Леонтовича, якого, як і сучасних українців, намагалася знищити Росія.

Всупереч поширеній думці, Леонтович не написав «Щедрик» безпосередньо у Покровську, проте це місто відіграло вирішальну роль у його становленні.

У першому десятилітті XX століття Леонтович жив тут, викладав у музичній школі та керував хором залізничників. Саме в Покровську він черпав натхнення з самобутніх народних традицій, які згодом лягли в основу його шедеврів.

«Леонтович приїхав у Покровськ, маючи за спиною лише сумку, але саме там він розвинувся як композитор і привернув увагу жандармів, обстоюючи права робітників. Він навіть співав „Марсельєзу“ з місцевим хором, яким керував», — розповідає Лариса Семенко, дослідниця творчості композитора.

Як «Щедрик» став зброєю України

Ще сто років тому «Щедрик» став інструментом боротьби за українську незалежність. 1919 року уряд УНР відправив національний хор у турне Європою та Америкою, щоб через музику домогтися визнання молодої держави.

«Це була не просто різдвяна пісня, а послання української культури світові, вітальна листівка, що відображає глибоко вкорінену духовність нації та її стійкість перед обличчям загрози», — наголошує Семенко.

Світ не визнав УНР, але «Щедрик» підкорив планету. 1936 року з’явилася англомовна версія «Carol of the Bells», яка стала світовим хітом.

Як у смерті Леонтоновича відніється почерк Кремля

Микола Леонтович не дожив до світового тріумфу свого твору. У січні 1921 року радянські агенти (ЧК) підступно вбили композитора в будинку його батьків на Вінниччині. Москва бачила в українській культурі загрозу, яку необхідно було ліквідувати.

«Як і зараз на окупованих територіях України, російська влада побачила загрозу в українській культурі. Це стало початком масштабного терору проти українських борців за свободу. Леонтович був одним із багатьох убитих», — пояснює дослідниця.

Через століття Росія знову намагається знищити українську державність, атакуючи міста, пов’язані з нашою історією. Бої за Покровськ тривають вже понад 18 місяців.

Попри заяви пропагандистів про «повний контроль», ЗСУ продовжують боротьбу. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про успішні контратаки та відновлення контролю над частиною території міста.

Американський історик Тімоті Снайдер проводить прямі паралелі між минулим і сьогоденням:

«Вбивство Леонтовича і трансформація Щедрика — лише один незначний приклад цієї колоніальної історії, яка триває і під час нинішнього вторгнення Росії в Україну».

Сьогодні, коли «Щедрик» лунає на всіх континентах, українські воїни зі зброєю в руках захищають право своєї нації на існування в руїнах того самого міста, де колись творив геніальний Леонтович.

Нагадаємо, у Святвечір 24 грудня працівники посольств Німеччини, Франції та Великої Британії разом з українськими артистами виконали «Щедрика» у київському метро.

Після виконання всесвітньо відомої української мелодії вони привітали українців англійською, французькою та німецькою мовами, побажавши благословенного Різдва і справедливого миру.