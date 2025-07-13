Росіяни обходять Куп’янськ із півночі: у DeepState розповіли, де просунувся ворог

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

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У Харківській області, на Куп’янському напрямку, росіяни просунулися біля села Радьківка Кіндрашівської сільської громади Куп’янського району.

Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

«Окупанти намагаються обійти Куп’янськ із півночі замість того, щоб штурмувати його в лоб», — зазначають експерти.

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Раніше повідомлялося, що росіяни захопили села Зірка (на межі Дніпропетровської та Донецької областей) та Білогорівку на Луганщині.

Також ворог активізувався в районі села Комар на південному заході Донецької області, біля населених пунктів Радьківка, Коптєве та Новоторецьке.

Тим часом аналітики повідомили про успіх ЗСУ на Покровському напрямку.