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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни обстріляли мікроавтобус з людьми, серед поранених неповнолітній

Російські військові поранили 16-річного хлопця під час атаки на мікроавтобус.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Швидка допомога

Швидка допомога / © ТСН

В Донецької області поблизу села Никанорівка російські військові атакували дроном пасажирський мікроавтобус у якому їхали люди, є поранні.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

«26 квітня 2025 року, о 07:15, війська РФ завдали удару по Шаховській ОТГ. Ворожий FPV-дрон влучив у автодорогу в районі с. Никанорівка, якою в цей час рухався мікроавтобус. В результаті атаки отримали тілесні ушкодження четверо цивільних, які перебували в салоні», — йдеться в повідомленні.

Серед поранених внаслідок обстрілу мікроавтобуса під Покровськом — 16-річний хлопець. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії та опіки. Усім надано медичну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України через порушення законів та звичаїв війни. Розслідування триває.

Нагадаємо, 26 квітня вранці російська армія атакувала Білу Церкву Київської області безпілотниками. В наслідок влучання в житловий будинок поранення зазнала одна людина.

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