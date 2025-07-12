Росіяни обстріляли Запорізьку область понад 500 разів за добу: є загиблі

Наслідки російського обстрілу по Запорізькій області / © Запорізька ОВА

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Впродовж минулої доби російські війська завдали 566 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів — 71-річна жінка та 58-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни здійснили 7 авіаударів по Плавнях, Гуляйполю, Новоандріївці та Червоній Криниці. Також було зафіксовано 394 атаки дронами різних модифікацій, переважно FPV. Під удар потрапили Малокатеринівка, Юльївка, Вільне, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Преображенка.

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Крім того, 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню росіяни спрямували по Степногірську, Камʼянському та Новоданилівці. Ще 155 артилерійських ударів завдано по території Зарічного, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Зафіксовано щонайменше 10 випадків пошкодження житлових будинків, квартир та автомобілів. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська знову здійснили масштабну повітряну атаку — цього разу переважно по західних і центральних областях України.

Варто зазначити, вранці 11 липня російські безпілотники вдарили по Салтівському району Харкова. Один із ударів прийшовся на пологовий будинок — постраждали три жінки та троє немовлят.

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