- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 637
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни окупували два населені пункти на Сумщині: оновлена карта DeepState
Російські війська мають просування в Сумській області.
З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 6 червня. Армія РФ окупувала два населені пункти на Сумщині.
Про це пише DeepState.
«Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку (Сумська область — ред.), а також просунувся біля Біловодів, Локні (Сумська область — ред.) та Садків (Курська область — ред.)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська наблизився до Сум приблизно на 20 кілометрів. Це критична відстань.
Армія РФ наразі контролює 200 квадратних кілометрів Сумської області з півночі. Росіяни вже наблизилися до міста Суми на 20–22 км.
«Це дійсно критична позначка, після якої російські війська можуть робити хаотичні, неприцільні, іноді прицільні обстріли міста Суми», — наголосив Іван Ступак, військовий аналітик.