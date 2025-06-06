Росіяни окупували два населені пункти на Сумщині: оновлена карта DeepState

Фронт / © ТСН.ua

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З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 6 червня. Армія РФ окупувала два населені пункти на Сумщині.

Про це пише DeepState.

«Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку (Сумська область — ред.), а також просунувся біля Біловодів, Локні (Сумська область — ред.) та Садків (Курська область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

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Кіндратівка Сумської області

Олексіївка Сумської області

Просування РФ на Сумщині

Садки, Курщина

Нагадаємо, російські війська наблизився до Сум приблизно на 20 кілометрів. Це критична відстань.

Армія РФ наразі контролює 200 квадратних кілометрів Сумської області з півночі. Росіяни вже наблизилися до міста Суми на 20–22 км.

«Це дійсно критична позначка, після якої російські війська можуть робити хаотичні, неприцільні, іноді прицільні обстріли міста Суми», — наголосив Іван Ступак, військовий аналітик.