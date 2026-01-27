ТСН у соціальних мережах

Росіяни окупували село на Донеччині і просуваються далі — DeepState (мапа)

Тоді як ЗСУ стверджують, що контролюють Оріхово-Василівку, аналітики переконують, що село захоплене ворогом.

Ірина Лаб'як
Російський військовий

Російський військовий / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію Росією населеного пункту Оріхово-Василівка на Донеччині. Численні фіксації ворожої піхоти підтверджують активізацію противника в цьому районі та можливу загрозу для сусідньої Міньківки.

Про це повідомили в телеграм-каналі DeepState.

«Ворог просувається в Оріхово-Василівці», — вказано в заяві.

За даними аналітиків, протягом останнього часу в цьому населеному пункті на його околицях було багато фіксацій російської піхоти. Це додатково підтверджує інформацію про окупацію Оріхово-Василівки та в цілому активізацію ворога в цьому районі.

«Наразі перевіряємо інформацію про перебування та окупацію сусіднього населеного пункту Міньківка», — додали у DeepState.

Мапа бойових дій із окупованою Оріхове-Василівкою / © Deepstatemap

Мапа бойових дій із окупованою Оріхове-Василівкою / © Deepstatemap

Нагадаємо, 26 січня угруповання військ «Схід» спростувало інформацію про окупацію Оріхово-Василівки, наголосивши, що Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати інтенсивні атаки противника. Хоча ситуація на цій ділянці фронту залишається складною та динамічною, заяви про повний контроль росіян над селом є недостовірними.

Аналітики DeepState 27 січня повідомили, що «спростування бачили, знаємо. Для нас подібна ситуація — не новина».

До слова, РФ зосередила близько 80 тис. військових для наступу на Слов’янськ і Краматорськ, посилюючи логістику та резерви після відходу ЗСУ від Сіверська. За словами речника 11-го армійського корпусу Дмитра Запорожця, ворог готує штурми, зокрема в районі Оріхово-Василівки. У Часовому Яру росіяни менш активні, зазнають суттєвих втрат втрати, хоча можливий наступ на Костянтинівку може суттєво ускладнити оборону міста.

