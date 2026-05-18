Росіяни "окупували" селище на Харківщині, однак лише на відео: DeepState викрили фейк

Росіяни заявили про «окупацію» Борової

Реклама

Аналітики DeepState помітили чергову брехню росіян. Російські окупанти видають Коломийчиху за Борову. «Виставу» робить російське угруповання військ «Захід».

Про це повідомляють DeepState.

Росіяни видають Коломийчиху за Борову

Аналітики помітили, що російські окупанти продовжують нахабно брехати і почали видавати один населений пункт України за інший.

Реклама

«Нові трюки під куполом Осколу — саме так можна було б назвати публікацію „ГВ Запад“ про повну окупацію Борової», — пишуть аналітики.

За їхніми словами, росіяни «нарізали» відео, як піхота рухається за 25 кілометрів від населеного пункту, змонтували, як над Боровою летить розвідувальний дрон, та видали це за «окупацію Борової».

Уважні користувачі в соцмережі X відразу помітили, що локації не відповідають заявленим. Вони були зняті зовсім в іншому місці.

«Такими методами вони вже завтра і Київ „візьмуть“», — пишуть у DeepState.

Реклама

Кадри росіян були зняті у Коломийчисі Луганської області. Вона розташована за 25 кілометрів від Борової, Харківської області.

Селище Борова (Ізюмського району) розташоване на лівому березі Оскільського водосховища, на сході Харківської області. Неподалік є кордон Харківщини з Луганщиною та Донеччиною.

До селища примикає село Бойні. Станом на 1 січня 2025 року там проживало шестеро людей. Селище страждає від російських атак. На початку повномасштабної війни Борова була окупована росіянами. 3 жовтня 2022 року Борову звільнили ЗСУ.

Путін укотре заговорив про «кінець війни»

Нагадаємо, заяви Володимира Путіна про можливість зустрічі з Володимиром Зеленським та наближення кінця війни не свідчать про готовність Москви до компромісу. Професор американістики Скотт Лукас зазначив, що Кремль лише повторює стару вимогу капітуляції, очікуючи від Києва територіальних поступок.

Реклама

Експерт назвав подібні заяви інформаційним шумом та зауважив, що реальним сигналом є продовження непублічних контактів США та України щодо військового співробітництва й технологій дронів, попри паузу в допомозі.

Водночас західні ЗМІ пов’язують зміну риторики Кремля з посиленням внутрішніх проблем у Росії. Економічний тиск, зростання цін і податків, суспільна втома, удари українських безпілотників, а також брак значних успіхів на фронті змушують Москву маневрувати.

Проте ознак реального пом’якшення вимог РФ немає: заяви про «кінець війни» залишаються лише спробою створити вигідний політичний фон.

Новини партнерів