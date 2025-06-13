Росіяни отримали від Північної Кореї артсистему з таємничими касетними ракетами

РСЗВ Північної Кореї. / © en.yna.co.kr

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У Росії в квітні цього року стався один із найбільших вибухів на складах боєприпасів. Було знищено 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління, де перебувала партія снарядів до північнокорейської РСЗВ Type-75.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Від того часу на фронті їх не було видно. Втім, нещодавно почали з’являтися нові фото та відео Type-75 на навчальних полігонах, на яких ще й зображені таємничі касетні ракети до них. Видання пише, вочевидь екіпажі тільки-но отримали ці системи та розпочали своє навчання. Це може свідчити про те, що до РФ прибула нова партія Type-75.

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Разом з самими Type-75 з’явилися фотографії реактивних снарядів до них. Зокрема можна помітити уламково-фугасні марковані як "РСЗО-107-ОФ" та ракети невідомого типу марковані як "РСЗО-107-Э". З наявних фото можна зазначити, що обидва снаряди мають власні типи підривників, що може свідчити про їх різний тип та принцип дії.

Зазначається, що вони мають різну форму. Так, якщо уламково-фугасний має гострішу, то невідомий - тупішу.

“Теоретично це можуть бути уламково-фугасні посиленої уламкової дії, запалювальні або навчальні ракети. Але більш імовірний варіант, що вони є касетними. Тоді це пояснює наявність опису та характеристик суббоєприпасів у методичці до цих систем”, йдеться у статті Defense Express.

Зазначається, що в одному реактивному снаряді може бути 15 суббоєприпасів калібру 36-мм, кожен з яких важить 284 г, з яких 43 г - вибухова речовина. Самоліквідація здійснюється через 15 секунд після зведення. Ймовірно, бронепробиття - 40 мм.

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Автори статті пишуть, що у методичці по застосуванню підривників для ракет цього РСЗВ, є підривник з ймовірно таймерним механізмом, що свідчить по підрив у повітрі, як раз потрібний для розкриття касетного боєприпасу у повітрі.

“Якщо на озброєння РФ потрапили касетні реактивні снаряди, то тоді Type-75 становить значно більшу небезпеку, ніж зі звичайними уламково-фугасними реактивними снарядами”, - додають в Defense Express.

Нагадаємо, від час масованого обстрілу України вночі проти 10 червня росіяни завдали ударів двома балістичними північнокорейськими ракетами. Окупанти використали ракети KN-23.

Тим часом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія передає Північній Кореї технології “Шахедів”. Таке партнерство може радикально змінити розстановку сил на Корейському півострові. Подібні БПЛА дадуть Пхеньяну змогу масовано атакувати Південну Корею, пригнічуючи її ППО та відкриваючи шлях для інших типів озброєнь.

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