Упродовж останніх двох діб російські війська провели штурми по всій лінії фронту. Загарбники задіяли техніку на напрямках, що не є пріоритетними для Москви.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська протягом останніх 48 годин здійснили чотири механізовані та моторизовані штурми розміром взвод або менше по всьому театру військових дій», — зазначили аналітики.

Зокрема, моторизований штурм з використанням кількох транспортних засобів "Урал" та щонайменше шести мотоциклів фіксувався 18 квітня на схід від Святопетрівки на Запоріжжі.

19 квітня окупанти провели механізований штурм розміром приблизно взвод поблизу Кучерова, Курська область, РФ (на південний схід від Глушкового).

ISW не виявила жодних доказів того, що ці штурми призвели до тактично значних перемог, і три з чотирьох штурмів, схоже, не вийшли за межі поточної оціненої лінії зіткнення.

«Ці російські механізовані та моторизовані штурми, можливо, були розвідувальними місіями з використанням сил, спрямованими на дослідження, виявлення або перевірку українських позицій та оборонних споруд перед майбутніми наземними штурмами», — додали експерти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб Росія могла піти у великий наступ на фронті, їй доведеться провести мобілізацію.

«Для чого робити мобілізацію таку велику? Варіант А — для того, щоб повторити наступ, великий наступ на Україну. Варіант Б — для того, щоб менше витрат і менше зусиль. І зробити паралельний наступ туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил», — сказав він.