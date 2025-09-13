Росіяни перекидають елітні війська на Донеччину: експерт попередив про наслідки

Армія РФ. / © Associated Press

Аналітики ISW заявили, що військове командування Росії перекинуло з Сумської та Херсонської областей елітні підрозділи до Донецької області. Загарбники вирішили повернути найбільш боєздатні сили на Покровський напрямок.

Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю “Главреду”.

Експерт наголосив, що російські окупанти перекинули підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти з Курського напрямку на Донеччину. Окрім того, 76 дивізія повітряно-десантних військ РФ було перекинуто на Запорізький напрямок.

“У Запорізькій області окупанти хочуть покращити тактичне становище та вийти на відстань, яка дозволить встановити вогневий контроль над обласним центром", - додав він.

Снєгирьов наголошує, що пріоритетним завданням РФ залишається захоплення усієї Донецької області. Оскільки це завдання вони не можуть реалізувати військовим шляхом, тому росіяни вирішили спробувати військово-політичний шантаж.

"Спочатку вони активізували бойові дії на півночі Сумської та Харківської областей, які, згідно з указом російського диктатора, не були "включені до складу" Російської Федерації. А коли цей сценарій провалився – посилили політичний тиск на США і Україну, намагаючись змусити українців вивести Сили оборони із Донецької області", - пояснив аналітик.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що армія РФ наближається до важливого міста у Донецькій області. Окупанти нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Зокрема, в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки.

Своєю чергою, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов наголошує, що ЗСУ під загрозою оточення. Після встановлення контролю над трасою Покровськ — Костянтинівка саме Костянтинівка стала одним з основних напрямків наступу окупаційних військ. Ситуація погіршується тим, що в напрямку міста росіяни контролюють панівні висоти, адже воно розташоване в низині.