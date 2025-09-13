ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
435
Час на прочитання
2 хв

Росіяни перекидають елітні війська на Донеччину: експерт попередив про наслідки

Досі ключовим завданням російської армії залишається захоплення усієї Донецької області

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Армія РФ. / © Associated Press

Аналітики ISW заявили, що військове командування Росії перекинуло з Сумської та Херсонської областей елітні підрозділи до Донецької області. Загарбники вирішили повернути найбільш боєздатні сили на Покровський напрямок.

Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю “Главреду”.

Експерт наголосив, що російські окупанти перекинули підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти з Курського напрямку на Донеччину. Окрім того, 76 дивізія повітряно-десантних військ РФ було перекинуто на Запорізький напрямок.

“У Запорізькій області окупанти хочуть покращити тактичне становище та вийти на відстань, яка дозволить встановити вогневий контроль над обласним центром", - додав він.

Снєгирьов наголошує, що пріоритетним завданням РФ залишається захоплення усієї Донецької області. Оскільки це завдання вони не можуть реалізувати військовим шляхом, тому росіяни вирішили спробувати військово-політичний шантаж.

"Спочатку вони активізували бойові дії на півночі Сумської та Харківської областей, які, згідно з указом російського диктатора, не були "включені до складу" Російської Федерації. А коли цей сценарій провалився – посилили політичний тиск на США і Україну, намагаючись змусити українців вивести Сили оборони із Донецької області", - пояснив аналітик.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що армія РФ наближається до важливого міста у Донецькій області. Окупанти нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Зокрема, в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки.

Своєю чергою, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов наголошує, що ЗСУ під загрозою оточення. Після встановлення контролю над трасою Покровськ — Костянтинівка саме Костянтинівка стала одним з основних напрямків наступу окупаційних військ. Ситуація погіршується тим, що в напрямку міста росіяни контролюють панівні висоти, адже воно розташоване в низині.

Дата публікації
Кількість переглядів
435
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie