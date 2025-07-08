Росіяни перекидають війська на Сумщину: що задумав ворог

Російська армія / © Associated Press

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Армія РФ концентрує основну увагу на Сумщині. На цій ділянці фронту ЗСУ не лише зупинили наступ загарбників, а й перейшли до контратаки.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДOM.

За його словами, в Запорізькій області наступ росіян має тактичний характер. Цей напрямок для них не основний, чого не скажеш про Сумську область.

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Попович прокоментував заяву керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка про те, що Росія перекидає живу силу з Запорізького напрямку через Маріуполь та ймовірність того, що вони опиняться на Сумщині. Експерт наголосив, що такий стан справ не дивний, бо на Сумському напрямку ЗСУ не лише вдалося зупинити ворога, а й перейти до контратак.

“Перед армією РФ стоїть завдання створити [на Сумському напрямку] “буферну зону”, підійти до Сум, взяти їх під вогневий контроль. Це завдання в міру наших контратак віддаляється. Їм потрібно вирівняти ситуацію, тому вони туди перекидають підкріплення. Ми переходимо до контратак, ставимо під загрозу виконання завдань противника. Він намагається цю загрозу для себе зупинити і перейти знову до атакувальних дій”, — пояснив аналітик.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Лакійчук повідомив, що РФ активізувала штурми на Запорізькому напрямку. Загарбники зосередилися в районі Кам'янського. Вони прагнуть повернутися на позиції, які втратили під час контрнаступу ЗСУ 2023 року.





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