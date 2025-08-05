Росіяни перекинули всю свою увагу на населений пункт, що знаходиться в тилу Мирнограда і Покровська

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На Донеччині загострюється ситуація: армія РФ зосередила сили на Родинському, намагаючись обійти Покровськ.

Про це пише аналітичний OSINT-канал DeepState.

У районі Покровськ–Мирноград тривають одні з найзапекліших боїв на східному фронті. Армія РФ не полишає спроб реалізувати свою стратегічну мету — захоплення міста Покровськ. Після невдач із прямими штурмами ворог змінює тактику і намагається зайти з флангів, перекривши логістику українських військ.

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За повідомленнями з фронту, останніми днями обстановка на Покровському напрямку значно ускладнилася. Окупанти здійснюють постійний тиск на позиції Сил Оборони України, намагаючись не лише просунутись у глибину, а й взяти під контроль важливі логістичні артерії. Одним із ключових об’єктів у цій схемі стало місто Родинське, що розташоване в тилу Мирнограда та Покровська.

Чому Родинське важливе

За оперативними даними, російські війська зосередили серйозні сили для штурму Родинського. В останні дні вони вже фіксувались на східних околицях міста, а зараз активно намагаються закріпитись на його території. Такий розвиток подій не випадковий: Родинське має вигідне розташування для наступу в тил Покровська і Мирнограда.

Окупанти вже підтягнули туди додаткові ресурси для ведення активних бойових дій, усвідомлюючи, що взяття міста дозволить відкрити новий фронт для тиску на українську оборону. Якщо противнику вдасться закріпитися в щільній міській забудові, місто може стати опорною базою для російської піхоти та операторів БпЛА. Звідти дрони можуть завдавати ударів по українських позиціях у радіусі 15–25 км.

Удар по логістиці — головна ціль РФ

Зараз найгарячішим епіцентром бойових дій став район між Котлиним і Павлоградом, де противнику вже вдалося перерізати одну з важливих трас постачання. Через ворожі дії і використання оптоволоконних систем, пересування цією ділянкою дороги майже неможливе. Така ситуація загрожує ізоляцією частини українських підрозділів і ускладнює постачання боєприпасів та техніки.

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Саме удар по логістиці — головна мета росіян на цьому етапі. За аналогією з тим, як розгорталась ситуація в Авдіївці, ворог спочатку намагається зруйнувати постачання, посіяти хаос і деморалізувати українські війська, а вже потім — іти в наступ.

Подальші напрямки атак: Гришине та Шевченко

За даними військових, якщо окупанти зможуть закріпитися в Родинському, наступними цілями можуть стати Гришине та Шевченко. Гришине, розташоване в низині, має стратегічне значення через своє розташування і вразливість з точки зору логістики. Контроль над цими населеними пунктами дозволить російським військам завдати ще більшого тиску на українську оборону в регіоні.

Однак ситуація на цих напрямках залежатиме від дій Сил Оборони, які вже зараз ведуть важкі бої на підступах до Родинського.

ЗСУ тримають оборону

Попри складну обстановку, українські захисники чинять запеклий опір. У районі Котлиного раніше вдалося не лише стримати просування ворога, а й покращити тактичне положення. Наразі ЗСУ вживають усіх можливих заходів для утримання оборони навколо Родинського та недопущення прориву ворога в тил Покровська і Мирнограда.

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Фронт у цьому районі залишається надзвичайно нестабільним. Ворог постійно маневрує, змінює тактику, підтягує нові резерви. Саме тому ситуація може змінюватися буквально щогодини.

Битва за Покровськ набуває все більшої напруги. Російське командування намагається реалізувати план, який передбачає охоплення міста з флангів, перерізання логістики й вихід до тилових районів через Родинське. Сили Оборони чинять гідну відсіч, однак ситуація потребує пильної уваги як з боку командування, так і з боку суспільства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку в Донецькій області стає дедалі напруженішою. Місто Покровськ відіграє стратегічно важливу роль для української оборони — це один із ключових логістичних та оборонних вузлів Збройних сил України на Донбасі.