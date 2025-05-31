Росіяни переймають тактику ЗСУ: як це впливає на фронт

ЗСУ на фронті / © Getty Images

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Російські війська переймають досвід ЗСУ та ефективно використовують нашу ж тактику дворічної давності.

Про це заявив міський голова Генічеська з позивним «Осман», військовослужбовець Станіслав Бунятов.

За його словами, у 2022 році завдяки ударам HIMARS українські Сили оборони мали змогу ефективно знищувати склади, техніку та логістичні вузли ворога, що сприяло розвитку наших наступальних операцій.

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Сьогодні ж ситуація дещо змінилася. Росіяни зробили висновки з поразок і тепер відтягують склади, пункти управління та техніку подалі від лінії бойового зіткнення, зменшуючи нашу можливість вразити їх високоточною зброєю малої та середньої дальності. Це створює потребу у дальнобійних ракетних системах.

Крім того, ворог активно застосовує комплексний підхід до ведення бойових дій — зокрема, б’є по наших переправах КАБами на Лиманському та Запорізькому напрямках, а також впроваджує тактику вогневого контролю логістики за допомогою FPV-дронів.

«Росія зараз використовує проти нас ту ж тактику, якою ми самі користувалися раніше — але адаптує її під нові умови. І, на жаль, має в цьому певні успіхи», — зазначив Бунятов.

«Сумно визнавати, але ворог нас не лише переважає кількістю, а й починає — технологічно. Наше завдання — враховувати ці зміни та відповідно вдосконалювати власні дії, як ми вже це зробили, наприклад, на морі», — додав він.

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Нагадаємо, Росія робить ставку на літній наступ, бо без допомоги союзників і за умови посилення санкцій з боку Заходу її ресурси почнуть вичерпуватися вже до кінця літа — це для неї останній шанс показати силу.

Кремль намагається максимально активізувати наступальні дії саме влітку 2025 року, оскільки без додаткової підтримки з боку союзників та без послаблення санкційного тиску з Заходу ситуація всередині Росії почне стрімко погіршуватись уже найближчими місяцями.