Росіяни під час нового наступу знищують унікальний заповідник

Російська окупаційна армія під час нового наступу на Харківщині знищує природний парк «Дворічанський». На території заповідної зони проживали 270 видів фауни, які включені до охоронних переліків різного рівня.

Про це повідомив журналіст NV Сергій Окунєв, який висвітлює нову хвилю наступу росіян навколо міста Куп’янськ.

Він нагадав, що на початку зими окупантам вдалося перетнути річку Оскіл в районі Дворічної та закріпитися на правому березі. Вони отаборилися у парку «Дворічанський», який використовують для накопичення живої сили і подальших штурмів.

За словами журналіста, значна частина рідкісних тварин та рослин у парку була знищена під час нового наступу росіян 2025 року.

Супутникові знімки фіксують сліди від пожеж, руйнування тощо. Видання не публікує ці знімки з міркувань безпеки для ЗСУ.

Як відомо, цей парк було пошкоджено на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, коли вся його територія перебувала під тимчасовою окупацією. Тоді загарбники знищили адмінбудівлю парку і обстрілювали його територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються перекинути піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб підготувати умови наступу на Куп’янськ Харківської області.