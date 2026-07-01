Росіяни пішли на підступний маневр з півночі: у ISW попередили про нову тактику наступу РФ

Росія змінює тактику наступу на півночі / © Getty Images

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Російське командування намагається розширити зону бойових дій на прикордонні Харківської та Сумської областей. Росіяни хочуть утримати ЗСУ на менш гарячих напрямках у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомляють аналітики ISW.

Росіяни переходять до нової тактики наступу на півночі

Головна мета таких дій російських окупантів — полегшити власне просування на півночі України. Про поточну ситуацію 29 червня розповів речник 14-го армійського корпусу України, полковник Віталій Саранцев.

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За його словами, російські війська наступають у напрямку Козачої Лопані з наміром створити нові обмежені наступальні ділянки вздовж міжнародного кордону, щоб зв’язати українські війська в Сумській та Харківській областях.

Окрім цього, зафіксовано, що росіяни регулярно проводять обмежені транскордонні атаки в раніше неактивних районах півночі Сумської та Харківської областей, щоб створити інформаційний ефект та запобігти переміщенню концентрації сил українськими військами до пріоритетніших ділянок лінії фронту.

Нова тактика, яку намагається розвивати ворог, дозволяє йому відволікати українські резерви від більш критичних відтинків передової.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, від початку 2026 року Силам оборони України вдалося деокупувати понад 670 квадратних кілометрів української землі. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Він пояснив, що нинішні успіхи війська на полі бою є результатом системного стратегічного планування, де події 2026 року тісно пов’язані з кампанією минулого року. Завдяки реалізації цього плану Силам оборони вдалося перейти до активних дій на деяких напрямках.

За словами головкома, кампанія 2025 року передбачала поступове виснаження основних сил ворога, збільшення втрат росіян та унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках.

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