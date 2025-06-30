Росіяни глушать мобільний звʼязок поблизу аеродрому у Саках: “АТЕШ” пояснює причини

Аеродром у Саках / © Telegram / Рух "АТЕШ"

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Армія РФ у Саках (Крим) глушить мобільний зв'язок. Придушення сигналу здійснюється поблизу військового аеродрому.

Про це повідомляють агенти «АТЕШ».

Зазначається, що причиною такої активності є посилений страх перед можливими ударами з боку Сил оборони України.

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«Аеродром у Саках був і залишається одним із ключових об'єктів для розміщення ворожої авіації та техніки на окупованому півострові. Останнім часом туди було перекинуто додаткове обладнання, включаючи засоби ППО та паливні ємності», — нагадують партизани.

Ці заходи вживаються з метою запобігання витоку інформації про переміщення та дислокацію техніки, а також маскування активності окупаційних військ.

«АТЕШ продовжує ефективно працювати, передаючи критично важливу інформацію Силам оборони України навіть в умовах радіопротиводії — для планування точкових ударів та ліквідації військової інфраструктури ворога», — запевнили у русі.

Нагадаємо, командування 24-го мотострілецького полку російської армії примушує своїх військових самостійно збирати кошти та купувати самокати, які росіяни планують використовувати у штурмах. Також зафіксовано підготовку ЗС РФ до проведення штурмових дій на Херсонщині.

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Зазначається, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го МСП через великі втрати в особовому складі та підготовка до штурмових дій.