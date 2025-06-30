ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
657
Час на прочитання
1 хв

Росіяни глушать мобільний звʼязок поблизу аеродрому у Саках: “АТЕШ” пояснює причини

Російські військові бояться удару ЗСУ по аеродрому.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Аеродром у Саках

Аеродром у Саках / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Армія РФ у Саках (Крим) глушить мобільний зв'язок. Придушення сигналу здійснюється поблизу військового аеродрому.

Про це повідомляють агенти «АТЕШ».

Зазначається, що причиною такої активності є посилений страх перед можливими ударами з боку Сил оборони України.

«Аеродром у Саках був і залишається одним із ключових об'єктів для розміщення ворожої авіації та техніки на окупованому півострові. Останнім часом туди було перекинуто додаткове обладнання, включаючи засоби ППО та паливні ємності», — нагадують партизани.

Ці заходи вживаються з метою запобігання витоку інформації про переміщення та дислокацію техніки, а також маскування активності окупаційних військ.

«АТЕШ продовжує ефективно працювати, передаючи критично важливу інформацію Силам оборони України навіть в умовах радіопротиводії — для планування точкових ударів та ліквідації військової інфраструктури ворога», — запевнили у русі.

Нагадаємо, командування 24-го мотострілецького полку російської армії примушує своїх військових самостійно збирати кошти та купувати самокати, які росіяни планують використовувати у штурмах. Також зафіксовано підготовку ЗС РФ до проведення штурмових дій на Херсонщині.

Зазначається, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го МСП через великі втрати в особовому складі та підготовка до штурмових дій.

Дата публікації
Кількість переглядів
657
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie