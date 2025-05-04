Один з тунелів біля Карлівки Фото: Мілітарний

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Ворог намагається посилити логістику і будує тунелі з сіток проти дронів під Покровськом, зокрема поблизу села Карлівка на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні “Мілітарного” із посиланням на відео користувача TikTik

На кадрах — водій з’їжджає з головної дороги. Це пов’язано з тим, що 12 квітня 2024 року внаслідок російських обстрілів було зруйновано дамбу Карлівського водосховища, що спричинило неконтрольоване скидання води в річку Вовчу та підтоплення територій.

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Російський тунель з сіток проти дронів біля Карлівки. Квітень 2025. Україна. Фото: скрин відео @kayla_tsk

На трасі Е50, що з’єднує Донецьк із Покровськом, ворог зводить тунелі, що забезпечують їм порівняно безпечну логістику в напрямку окупованих Селидового та Новогродівки — міст, звідки ведуться наступальні дії на покровській ділянці фронту.

Згодом росіяни на Куп’янському напрямку почали накривати маршрути пересування техніки рибальськими сітками, створюючи таким чином безпечні коридори. Зазначалося, що такі сітки виявляються більш ефективними, ніж сітка-рабиця.

Сітка-рабиця майже гарантує детонацію FPV-дронів, тоді як у рибальській сітці дрони можуть заплутуватися, не вибухаючи відразу.

Конструкція відносно не дорога, проте її встановлення потребує затрат людиногодин на встановлення, та можливо вкопування стовпів. А потім ще на натяжку сітки, і все це потрібно зробити в зоні ураження ворожими дронами. Крім того, настільки великі інженерні конструкції потребують постійного догляду та ремонту.

Нагадаємо, росіяни наступають на Покровськ Донецької області. В ЗСУ розповіли про ситуацію на лінії фронту. ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУДИНКИ, ЩО НЕ ЗГОРІЛИ, посічені «НА ДРУШЛЯК». Мешканці київського СВЯТОШИНА ПОКАЗАЛИ наслідки АТАКИ

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