Росіяни почали говорити про “катастрофу” у війні проти України: чого боїться пропаганда

Парад у Москві / © Associated Press

У російському пропагандистському та провоєнному середовищі дедалі частіше визнають, що війна проти України розвивається не так, як очікували в Кремлі. Якщо раніше там активно говорили про «перемогу», то тепер у воєнних форумах і пропагандистських ефірах дедалі помітніші гнів, розгубленість і страх перед поразкою.

Про це йдеться в матеріалі NZZ.

Одним із символічних моментів стало те, що війна Росії проти України вже триває довше, ніж радянська війна проти нацистської Німеччини. Водночас російська армія за цей час не досягла заявлених цілей: Україна не була ані «демілітаризована», ані зламана як держава.

Навпаки, українська армія стала сильнішою, а українські військові технології — зокрема дрони та далекобійні засоби ураження — стали серйозною проблемою для РФ.

Росіяни скаржаться на українські дрони

У Росії дедалі частіше визнають, що українські безпілотники й ракети можуть уражати цілі глибоко на російській території. Секретар Ради безпеки РФ і колишній міністр оборони Сергій Шойгу скаржився, що в Росії більше немає безпечних регіонів.

Російські провоєнні коментатори також говорять про технологічне відставання РФ. Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив:

«У нас легендарна зброя, у них сучасна».

Російський військовий блогер Подольський стверджує, що українці використовують удвічі більше далекобійних безпілотників, ніж росіяни. Він визнає, що проблеми на фронті потрібно вирішувати, однак не пояснює, як саме.

На тлі цього російський націоналіст Максим Калашников прогнозує для РФ «ідеальну катастрофу» та говорить про «жахливу війну, яка руйнує нас зсередини».

Проблеми на фронті й на морі

Російські коментатори дедалі частіше обговорюють і втрати на фронті. Вони побоюються, що Україна може значно збільшити кількість виведених з ладу російських військових щомісяця.

Водночас так звані «м’ясні атаки» РФ виглядають дедалі менш ефективними на тлі розвитку українських дронів і нових технологій.

Окремо в російському середовищі болісно сприймають ситуацію на морі. Більшість кораблів Чорноморського флоту РФ або знищені, або змушені ховатися в портах. Для Росії це особливо принизливо, адже Україна фактично не має класичного великого флоту.

Страх перед новою українською зброєю

Додаткову тривогу в Росії викликають українські розробки далекобійної зброї. Зокрема, згадується виробник ракет «Фламінго» Fire Point, який анонсує нові ракети середньої дальності.

Після цього Соловйов в ефірі російського держтелебачення обурювався, чому українські розробники досі живі, а також ставив питання, де російська протиповітряна оборона, якщо Україна може регулярно атакувати об’єкти в РФ.

Війна тисне на російську економіку

На тлі військових проблем зростає і фінансовий тиск на Росію. Війна поглинає значні ресурси держави, а російські олігархи вже говорять про потребу працювати більше, щоб утримати економіку.

Зокрема, Олег Дерипаска закликав збільшити робочий час до 12 годин на день і шести днів на тиждень.

Водночас для Кремля складно не лише продовжувати війну, а й зупинити її. Росія оголосила «своїми» чотири українські області — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, але повністю їх не контролює.

Пропагандисти шукають винних

У російському інформаційному полі дедалі частіше виникає нервова реакція на невдачі. Колишній «народний губернатор ДНР» Павло Губарєв в одному з інтерв’ю заявив, що кількість загиблих російських військових може перевищувати мільйон.

Після цього Соловйов назвав його зрадником і вимагав арешту. Водночас сам пропагандист визнав, що Україна перемагає в окремих аспектах війни.

Інший пропагандист, Дмитро Стешин, заявив, що нова мобілізація не вирішить проблеми РФ, навіть якщо мобілізувати «десять мільйонів», адже через українські дрони багато російських військових не доходять до фронту живими.

Війна в Україні у глухому куті — що відомо

Нагадаємо, у березні офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що на фронті зберігається паритет сил, а ситуація нагадує глухий кут. Хоча ворог має тактичні успіхи, українські підрозділи часто відновлюють позиції та проводять контрнаступальні дії. Зокрема, у Куп’янську окупанти змогли зайти до житлової забудови, але Сили оборони перерізали їм логістику та оточили загарбників. За словами військового, без радикальних змін такий паритет зберігатиметься і надалі.

Начальник штабу Збройних сил Бельгії Фредерік Вансіна вважає, що попри глухий кут на фронті в Україні, Росія нарощує військову потужність і не відмовляється від агресивних намірів. Кремль прагне повернути вплив над Центральною Європою в межах кордонів НАТО 1997 року та планує збільшити армію до 1,5 млн осіб. Генерал наголосив, що після завершення війни в Україні Європа повинна бути достатньо сильною для стримування РФ, враховуючи поточний стан відносин зі США.

