Росіяни почали виставляти манекени замість військових: чого бояться окупанти

Армія РФ (ілюстративне фото) / © Associated Press

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На тимчасово окупованих територіях України російські війська почали масово встановлювати вздовж трас макети мобільних вогневих груп. Також окупанти облаштовують укриття, в яких замість справжніх військових розміщують манекени.

Про це повідомляє аналітичний канал Exilenova+.

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Макет мобільної вогневої групи. / © Exilenova+

За інформацією каналу, російські військові розставляють на дорогах макети мобільних вогневих груп, які мають імітувати реальні позиції окупантів.

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Припускається, що такі фальшиві цілі призначені для обману безпілотників зі штучним інтелектом, здатних самостійно розпізнавати об'єкти та автоматично атакувати їх.

Водночас, за повідомленнями джерел Exilenova+, подібну тактику росіяни застосовують і на постах уздовж трас.

Зокрема, обабіч доріг облаштовують невеликі укриття, а подекуди навіть бліндажі. Усередині розміщують манекени, які імітують російських військовослужбовців.

Дрони зі штучним інтелектом: останні новини

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою в Україні оцінюється у 20–30 хвилин. Як повідомляє Bloomberg, однією з головних причин таких втрат він назвав українські ударні безпілотники зі штучним інтелектом.

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За словами очільника ЦРУ, ці дрони стали відносно дешевими, але високоточними засобами ураження, які дозволяють Україні стримувати російські війська попри їхню чисельну перевагу.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від 1 до 7 листопада російська армія втратила 16 130 військових убитими та пораненими. Це рекордний тижневий показник від початку повномасштабного вторгнення. У середньому Сили оборони України знешкоджували понад 2300 окупантів щодоби, або близько сотні за годину.

«Фактично щодоби Сили оборони України знешкоджують особовий склад, з якого можливо сформувати середньостатистичний російський мотострілецький полк», — зазначили в Генштабі.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, українські військові продовжують стримувати російський наступ. Останніми днями Сили оборони відбили ворожі атаки та не дали окупантам просунутися на кількох напрямках.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони. Попри чисельну перевагу противника та активне використання ним безпілотників на окремих напрямках українські військові стримують наступ завдяки технологічним рішенням.

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