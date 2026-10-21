Росіяни почали застосовувати нові дрони на фронті: що відомо про потенційну загрозу

Новий безпілотник РФ / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

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На фронті зафіксували появу нового типу російського безпілотника. Його модель та технічні характеристики поки остаточно не підтверджені.

Про це повідомив військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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Новий безпілотник РФ. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

За словами експерта, новий дрон зовні нагадує російський баражувальний боєприпас «Ланцет», однак має інший тип двигуна.

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«На фронтах помічено новий безпілотник противника. За формою нагадує „Ланцет“, але має бензиновий двигун. Чекаємо на трофеї для вивчення. Пишіть», — зазначив Бескрестнов.

Росія накопичує ракети та нарощує виробництво дронів: що відомо про запаси РФ

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, станом на жовтень 2026 року Росія накопичила до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. При цьому російський оборонно-промисловий комплекс здатний щомісяця виготовляти понад 200 ракет, з яких близько 110 — балістичні, а також приблизно 10 тисяч безпілотників.

Попри масовані осінні обстріли України, загальні запаси російських ракет залишаються приблизно на рівні липня. Зокрема, РФ має близько 115 балістичних ракет «Іскандер-М», виробляючи до 65 одиниць щомісяця. Водночас росіяни працюють над модернізованим комплексом із дальністю 550–700 км замість нинішніх 500 км.

Запаси крилатих ракет «Калібр» перевищують 450 одиниць, а їх виробництво становить близько 29 на місяць. Крім того, Росія має понад 600 модернізованих ракет «Онікс» і більш ніж 120 гіперзвукових «Цирконів», хоча останніх за сім місяців 2026 року виготовили лише трохи більше ніж 30. Виробництво «Кинджалів», за інформацією ГУР, тимчасово призупинили через недостатню точність, переорієнтувавши потужності на звичайне балістичне озброєння.

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Окрему ставку Москва робить на безпілотники. Державне замовлення РФ на 2026 рік перевищило 100 тисяч ударних, розвідувальних дронів і хибних цілей. До осені росіяни накопичили близько 6200 безпілотників сімейства «Герань», а головним центром їх виробництва залишається «Алабуга» в Татарстані.

За оцінками розвідки, від літа Росія активніше переходить на реактивні дрони, оскільки звичайні гвинтові апарати дедалі частіше збивають українські мобільні вогневі групи. Щомісяця РФ виготовляє близько 4000 реактивних безпілотників, зокрема «Герань-4» і «Герань-5», здатних розвивати швидкість 400–500 км/год. Водночас виробництво дешевших «Гераней-2» сягає приблизно 2000 одиниць на місяць. Поєднання різних типів дронів дозволяє росіянам проводити багатохвильові атаки, перевантажувати українську ППО та виявляти позиції зенітних комплексів.

На цьому тлі Україна стикається з критичним дефіцитом ракет для Patriot. За словами одного з українських посадовців, станом на 7 жовтня залишалося лише десять перехоплювачів, частину з яких згодом використали. Як повідомляв Kyiv Independent, уже оплачена союзниками партія ракет очікувала на погодження міністра оборони США Піта Гегсета. Українські джерела видання припускали політичні причини затримки.

Водночас експерт Валерій Боровик зазначав, що додаткові ракети PAC-2 і PAC-3 можна шукати в європейських партнерів, зокрема в Іспанії та Греції. За його словами, Україна могла б домовитися про тимчасову передачу частини цих боєприпасів, термін зберігання яких добігає кінця, з подальшим поверненням після виконання власних замовлень.

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