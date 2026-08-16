Росіяни полювали на поранених бійців: командир роти особисто врятував побратимів (відео)

Командир врятував бійців

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Командир роти 475-го окремого штурмового батальйону Владислав Польський особисто врятував побратимів з роти ударних безпілотників «Code 9.2», які опинилися під загрозою повторного удару на відкритій місцевості.

Про це повідомили в Угрупованні Об’єднаних сил.

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Командир прорвався до побратимів і врятував їх від удару росіян: відео

Двоє штурмовиків підрозділу «Code 9.2» 475-го окремого штурмового полку зазнали важких поранень під час повернення з виконаного завдання, де їм вдалося захопити ворожі позиції. На зворотному шляху військових атакували російські безпілотники «Молнія».

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Через поранення бійці втратили можливість рухатися самостійно. Щоб евакуювати потерпілих, на місце направили наземну роботизовану платформу, однак ворожий дрон влучив у неї.

Обидва поранені опинилися без укриття на відкритій місцевості під загрозою повторного удару аеророзвідки росіян.

Поки на командно-спостережному пункті шукали варіанти порятунку, аеророзвідка зафіксувала цивільний пікап, який на високій швидкості рухався в зону ураження. За кермом перебував командир штурмової роти Владислав Польський.

Аби заощадити час, офіцер вирушив на допомогу навіть без бронежилета.

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Владислав під’їхав до пошкодженого робота, самотужки перемістив важкопоранених у кузов автомобіля та вивіз їх у безпечне місце, врятувавши їм життя.

Українські військові: останні новини

Нагадаємо, бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ провели успішний наступ на Олександрівському напрямку, прорвали оборону противника та звільнили 26 населених пунктів, повернувши під контроль понад 745 квадратних кілометрів території.

Зокрема, українські військові деокупували 12 сіл і селищ у Дніпропетровській області, 10 — у Донецькій та 4 — у Запорізькій, а також зачистили від ворожих сил у тилу ще понад 300 квадратних кілометрів.

За словами командувача ДШВ генерал-майора Олега Апостола, операцію детально готували під керівництвом головнокомандувача та Генштабу. Завдяки чіткому плану, а також злагодженій роботі розвідки, штабів, штурмових груп і вогневої підтримки вдалося зберегти ініціативу, нав’язати ворогу власну тактику та успішно виконати завдання.

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