Росіяни, попри "перемир’я" Путіна, атакували Україну: скільки цілей збила ППО

Вночі було неспокійно / © ТСН.ua

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Ввечері 7 травня окупанти здійснили третю за добу атаку, запустивши 31 ударний БпЛА та безпілотники-імітатори з району Міллерово (РФ).

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські сили протиповітряної оборони збили 20 ворожих «Шахедів» на півночі та в центрі країни. 6 дронів-імітаторів були «локаційно втрачені». Наслідки атаки відчули на Черкащині.

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«Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, попри обіцяне «перемир’я», російські війська здійснили нічні атаки на Донеччину та Сумщину.