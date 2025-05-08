- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни, попри "перемир’я" Путіна, атакували Україну: скільки цілей збила ППО
Росіяни запускали КАБи по Сумщині 8 травня, попри оголошене «перимир’я» Путіна.
Ввечері 7 травня окупанти здійснили третю за добу атаку, запустивши 31 ударний БпЛА та безпілотники-імітатори з району Міллерово (РФ).
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Українські сили протиповітряної оборони збили 20 ворожих «Шахедів» на півночі та в центрі країни. 6 дронів-імітаторів були «локаційно втрачені». Наслідки атаки відчули на Черкащині.
«Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, попри обіцяне «перемир’я», російські війська здійснили нічні атаки на Донеччину та Сумщину.