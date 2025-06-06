Росіяни пошкодили музей в підніжжі "Батьківщини-матері" (фото)

Пошкоджено фасад музею

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Під час атаки Росії на Україну 6 червня вибуховою хвилею було пошкоджено фасад музею в підніжжі «Батьківщини-матері».

Про це повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війні на своїй сторінці у соцмережах.

Там також зазначили, що музей нині працює у звичайному режимі.

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Під час атаки Росії на Україну 6 червня вибуховою хвилею було пошкоджено фасад музею в підніжжі Батьківщини-мати

Зазначимо, що у ніч на 6 червня РФ завдала масованої атаки по Києву.

Дата публікації 12:09, 06.06.25 Кількість переглядів 161 Новини ТСН 12:00 6 червня. Влучання ледь не по всій Україні! Київ у вогні!

Обстріл мав комбінований характер, а пошкодження зафіксовано в кількох районах міста. Під час цієї комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА загинуло троє осіб.

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