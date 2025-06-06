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- Війна
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Росіяни пошкодили музей в підніжжі "Батьківщини-матері" (фото)
Музей у підніжжі "Батьківщини-матері" пошкоджено внаслідок масованої атаки на Київ 6 червня.
Під час атаки Росії на Україну 6 червня вибуховою хвилею було пошкоджено фасад музею в підніжжі «Батьківщини-матері».
Про це повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війні на своїй сторінці у соцмережах.
Там також зазначили, що музей нині працює у звичайному режимі.
Зазначимо, що у ніч на 6 червня РФ завдала масованої атаки по Києву.
Обстріл мав комбінований характер, а пошкодження зафіксовано в кількох районах міста. Під час цієї комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА загинуло троє осіб.
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