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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни пошкодили музей в підніжжі "Батьківщини-матері" (фото)

Музей у підніжжі "Батьківщини-матері" пошкоджено внаслідок масованої атаки на Київ 6 червня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росіяни пошкодили музей в підніжжі "Батьківщини-матері" (фото)

Пошкоджено фасад музею

Під час атаки Росії на Україну 6 червня вибуховою хвилею було пошкоджено фасад музею в підніжжі «Батьківщини-матері».

Про це повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війні на своїй сторінці у соцмережах.

Там також зазначили, що музей нині працює у звичайному режимі.

Під час атаки Росії на Україну 6 червня вибуховою хвилею було пошкоджено фасад музею в підніжжі Батьківщини-мати

Під час атаки Росії на Україну 6 червня вибуховою хвилею було пошкоджено фасад музею в підніжжі Батьківщини-мати

Зазначимо, що у ніч на 6 червня РФ завдала масованої атаки по Києву.

Обстріл мав комбінований характер, а пошкодження зафіксовано в кількох районах міста. Під час цієї комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА загинуло троє осіб.

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