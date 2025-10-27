- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни пошкодили важливий енергетичний об'єкт на Чернігівщині
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівщини.
АТ “Чернігівобленерго” повідомило про пошкодження важливого енергооб’єкта в Корюківському районі внаслідок чергового ворожого обстрілу.
Про це фахівці компанії повідомили у Telegram.
У компанії закликали мешканців зберігати спокій та інформаційну тишу, а також дотримуватися заходів безпеки під час повітряних тривог.
“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи”, — зазначили в “Чернігівобленерго”.
На місці інциденту триває уточнення масштабів пошкоджень.
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що російські удари по енергетичних об’єктах мають на меті повністю зруйнувати українську енергосистему до січня.