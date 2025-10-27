ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Росіяни пошкодили важливий енергетичний об'єкт на Чернігівщині

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівщини.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Енергетика

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

АТ “Чернігівобленерго” повідомило про пошкодження важливого енергооб’єкта в Корюківському районі внаслідок чергового ворожого обстрілу.

Про це фахівці компанії повідомили у Telegram.

У компанії закликали мешканців зберігати спокій та інформаційну тишу, а також дотримуватися заходів безпеки під час повітряних тривог.

“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи”, — зазначили в “Чернігівобленерго”.

На місці інциденту триває уточнення масштабів пошкоджень.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що російські удари по енергетичних об’єктах мають на меті повністю зруйнувати українську енергосистему до січня.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie