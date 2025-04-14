Війна — у ГУР повідомили про те, що ворог здійснює скиди з отруйним газом Фото: ілюстративне / © Associated Press

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Через неспроможність окупаційної армії РФ досягти кремлівських завдань на фронті загарбники систематично використовують хімікати.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

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«Здебільшого, йдеться про гранати РГ-Во (ручная ґраната — „вєщєствоотравляющєє“): „московити“ скидають їх з безпілотників на позиції Сил безпеки і оборони України», — йдеться у повідомленні.

Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, серед захисників України вже є загиблі.

Наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.

Нагадаємо, ворог використовує хімічну зброю, а саме газ, по всій лінії фронту, намагаючись змусити українців покинути свої позиції. Про це йшлося раніше в матеріалах західних ЗМІ.

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