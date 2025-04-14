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- Війна
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Росіяни постійно застосовують отруйний газ на фронті — у ГУР пояснили, як він діє на людину
Упродовж війни проти України росіяни надали відповідній практиці системного характеру.
Через неспроможність окупаційної армії РФ досягти кремлівських завдань на фронті загарбники систематично використовують хімікати.
Про це повідомляє ГУР МО України.
Нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.
«Здебільшого, йдеться про гранати РГ-Во (ручная ґраната — „вєщєствоотравляющєє“): „московити“ скидають їх з безпілотників на позиції Сил безпеки і оборони України», — йдеться у повідомленні.
Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, серед захисників України вже є загиблі.
Наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.
Нагадаємо, ворог використовує хімічну зброю, а саме газ, по всій лінії фронту, намагаючись змусити українців покинути свої позиції. Про це йшлося раніше в матеріалах західних ЗМІ.
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