Війна
277
1 хв

Росіяни поступово утворюють Сіверський "котел": військовий про загрозу

Окупанти намагаються обійти місто Лиман.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Танк.

Танк. / © Associated Press

На Лиманському напрямку армія РФ намагається просуватися в напрямку Сіверського Донця та обходити Лиман південніше від міста.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Нескладно зрозуміти, чому рух відбувається саме так, адже росіяни поступово утворюють і Сіверський "котел", а для цього їхні оператори БпЛА повинні контролювати логістику в тому напрямку", - наголосив "Осман".

Нагадаємо, раніше начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов заявляв, що Росія готує повторну окупацію звільненого українського міста Лиман. Ворог накопичив велику кількість особового складу та не припиняє атак, використовуючи ДРГ і штурми малими групами.

