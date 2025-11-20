- Дата публікації
Росіяни поступово утворюють Сіверський "котел": військовий про загрозу
Окупанти намагаються обійти місто Лиман.
На Лиманському напрямку армія РФ намагається просуватися в напрямку Сіверського Донця та обходити Лиман південніше від міста.
Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман".
"Нескладно зрозуміти, чому рух відбувається саме так, адже росіяни поступово утворюють і Сіверський "котел", а для цього їхні оператори БпЛА повинні контролювати логістику в тому напрямку", - наголосив "Осман".
Нагадаємо, раніше начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов заявляв, що Росія готує повторну окупацію звільненого українського міста Лиман. Ворог накопичив велику кількість особового складу та не припиняє атак, використовуючи ДРГ і штурми малими групами.