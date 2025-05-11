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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

РФ посилює виселення українців з окупованих територій: Андрющенко пояснив мету ворога

Політика щодо «заміщення» українців на росіян на окупованих територіях посилиться.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Петро Андрющенко

Петро Андрющенко

Росіяни ще агресивніше та активніше виселяють українців з ТОТ. По закінченню травневих свят на окупованих територіях ще посиляться компанії щодо перевірок і фільтрацій.

Про це сказав Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.

«Вони (росіяни — ред.) дійсно дуже агресивно почали проводити і посилювати політику щодо примушення наших людей виїжджати. Причому їм немає значення, куди вони поїдуть. Поїдуть вони в Україну, в Європейський Союз, чи розпорошаться по території Російської Федерації.

Головне для росіян, щоб вони не залишались на окупованих територіях, бо така концентрація українців в одному місці. Кремль вважає це дуже небезпечним.

«Певні паростки цього вже бачимо. На прикладі Мелітополя. Там запускають програму щодо іпотечного будівництва, яке має спонукати росіян переїжджати не тільки до Маріуполя, а ще й до Мелітополя. Таким чином вони прагнуть зменшення популяцію українців на ТОТ, збільшивши популяцію росіян», — завершив Андрющенко.

Раніше у Кремлі відреагували на заяву Зеленського про обмін територіями. Там заявили, що питання не обговорюватиметься.

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Дата публікації
Кількість переглядів
125
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