Росіяни посилили штурми на Запорізькому фронті: ДШВ пояснили, чому окупанти тепер ідуть по одному

Військові ЗСУ / © Getty Images

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Російські окупанти на Гуляйпільському напрямку втричі наростили інтенсивність штурмів і почали пересуватися по одному.

Про це повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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За даними військових, у жовтні противник атакував українські позиції утричі частіше, ніж у вересні. Водночас через результативні удари по скупченнях російських сил окупанти відмовилися від пересування малими групами по двоє-троє бійців.

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Тепер загарбники намагаються просочуватися в український тил поодинці. Для доставки особового складу вони, зокрема, використовують цивільний транспорт.

Зміна тактики створює для росіян додаткові труднощі: військові, які інфільтруються по одному, нерідко втрачають зв’язок із командуванням і залишаються без забезпечення та провізії. Українські бійці оперативно виявляють таких окупантів, знищують їх або беруть у полон.

У 7-му корпусі ДШВ також оприлюднили відео, на якому зафіксовано ліквідацію російських військових, що поодинці намагалися прорвати оборонні порядки українських десантників.

Найнапруженіша ситуація на цьому напрямку наразі спостерігається поблизу Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського.

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«Ці населені пункти розташовані близько до Гуляйполя, яке противник намагається використовувати як зону накопичення особового складу та техніки, а також як плацдарм для подальшого наступу у бік Запоріжжя», — йдеться у заяві військових.

Раніше повідомлялося, що російська армія зазнає рекордних втрат на війні в Україні, лише за перший тиждень листопада Сили оборони ліквідували понад 16 тисяч загарбників.

Ми раніше інформували, що загарбники продовжують наступати на різних напрямках, однак Силам оборони вдається стримувати ворога та зривати його плани.

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