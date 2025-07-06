Росіяни повторно атакували рятувальників у Херсоні та Харкові - що відомо (фото)

ДСНС / © ДСНС

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Армія РФ вчергове вчинили воєнний злочин, прицільно атакувавши рятувальників під час виконання ними службових завдань у Харкові та Херсоні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Telegram.

У ніч на 5 липня російські військові здійснили атаку на Харків із використанням ударних безпілотників. Після прибуття рятувальних підрозділів на місце пожежі ворог завдав повторного удару, внаслідок чого було пошкоджено пожежну автоцистерну. Особовий склад ДСНС не постраждав — рятувальники встигли укритися в безпечному місці.

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Аналогічна ситуація сталася вранці у Херсоні. Після артилерійського обстрілу на одній із місцевих АЗС спалахнула пожежа. Під час її ліквідації російські війська знову відкрили вогонь по рятувальниках. У результаті обстрілу було пошкоджено техніку, яку залучили до гасіння.

ДСНС / © ДСНС

ДСНС / © ДСНС

ДСНС / © ДСНС

У ДСНС наголошують, що ворог системно атакує місця роботи екстрених служб, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та створюючи загрозу для життя цивільного населення і тих, хто надає допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські військові змінили тактику ударів по Харкову. Зараз російські БпЛА залітають цілими групами, через що навантаження на ППО зростає, а руйнування стають сильнішими.