Росіяни прагнуть захопити певну територію: в ДПСУ заявили про загрозу на кордоні

Армія РФ.

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Сумська область є одним із пріоритетних напрямків для російської окупаційної армії. Ворожі обстріли регіону посилюються.

Про це повідомив керівник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує активізуватись. Ми розуміємо, що Сумщина на сьогодні є одним з пріоритетних напрямків, адже ворог буде намагатись до наступних переговорів захопити певну територію Сумської області", - заявив Шевцов.

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З його слів, кількість обстрілів Сумської області збільшується. Наразі на території триває евакуація населення з прикордонних населених пунктів.

Ситуація на Сумщині

Український президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі 15 травня заявив, що РФ розпочала наступ. Окупанти посилилися на кордоні Сумської області. Там було зосереджено 67 тисяч військ.

Аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що РФ хоче захопити Суми та Сумську область, аби створити “буферну зону”. Контроль над цим містом нібито дозволив би запобігти ударам української артилерії та дронів по території Росії.

Військовий аналітик Іван Ступак повідомив про те, що РФ продавлює фронт на трьох ділянках. Зокрема, на межі Курської та Сумської областей. Зокрема, Ступак наводить дані Deep State 16 травня про те, що РФ контролює вже 100 кв. км Сумщини.

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За даними ДПСУ, російські війська нарощують бойову активність на Вовчанському і Куп’янському напрямках, а також в Сумській області. Зокрема, в районах населених пунктів Басівка та Журавка.

Дата публікації 09:34, 21.05.25 Кількість переглядів 280 Обстріл полігону в Шостці: Нацгвардія спростовує фейки про 70 загиблих і нагородження