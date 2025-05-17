Українські військові / © Getty Images

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Українські війська просунулися на Покровському напрямку, зокрема в районі Єлизаветівки, що ускладнює спроби російських окупантів наступати на Мирноград та Покровськ.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас російські окупанти активізували атаки в районах Торецька, Новопавлівки, Покровська та на Запорізькому напрямку.

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Бої в Курській області

15–16 травня бої поблизу Тьоткіно та Горналя Курської області. Російські джерела повідомляли про українські контратаки з боку сіл Атинське та Рижівка в Сумській області. Повідомляється, що масштабних наземних дій на північному заході Бєлгородської області не зафіксовано.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Карта бойових дій. Фото: ISW

Ситуація в Сумській області

Російські війська намагалися просунутися в Сумській області вздовж лінії Водолага–Локня в рамках операції «Північна вісь», однак успіху не мали. Українська сторона здійснила контратаку в районі Безсалівки.

Ситуація в Харківській області

Російські війська 16 травня намагалися наступати на Харківському напрямку. Загарбники атакували поблизу Липців, Курдіївки, Глибокого, Високої Яруги, а також в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Зафіксовано невдалу розвідку з боку Журавльовки у бік кордону. На думку ISW, це може свідчити про підготовку до нових атак західніше Стрілечої.

Росія застосувала бронетехніку, квадроцикли та мотоцикли. В районі Глибокого зафіксовано атаку лише з одного автомобіля та шести мотоциклів, повідомили в ОСУВ «Хортиця».

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Фронт в Луганській області

16 травня російські війська на Куп’янському напрямку не змогли прорвати оборону, атакуючи в районі Путникового, Піщаного та Новоосинового. Безуспішними були і дії на Боровому напрямку: атаки в районі Богуславки, Новоплатонівки, Загризового, Кругляківки та Ольгівки не дали результату.

На Лиманському напрямку 15-16 травня росіяни безуспішно наступали в районі Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини та Серебрянського лісу, не здобувши жодних успіхів.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Ситуація в Донецькій області

Російські окупанти 15-16 травня продовжували спроби наступу на кількох напрямках Донецької області, але не здобули успіхів.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, просування не зафіксовано. Наступ відбувався під Часовим Яром, Курдюмівкою, Кліщіївкою та Білою Горею, де росіяни також не змогли просунутися.

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На Торецькому напрямку окупантам вдалося незначно просунутися, згідно з геолокаційними даними. Вони закріпилися на півночі Торецька, біля Дачного, Диліївки та села Дружба.

15 і 16 травня російські війська атакували у самому Торецьку, біля населених пунктів Диліївка, Кримське, Катеринівка, а також у районах Новоспаського, Зорі, Старої Миколаївки, Нової Полтавки. Окупанти також наступали в бік Попового Яру.

Речник Луганського угруповання ЗСУ Дмитро Запорожець повідомив, що росіяни використовують командирів підрозділів у піхотних штурмах штурмів на Торецькому напрямку. Водночас Сили оборони України змогли просунутися на Покровському напрямку.

За словами військового оглядача Костянтина Машовця, ЗСУ утримують позиції поблизу та в межах Єлизаветівки, що стримує просування РФ у напрямку Мирнограда й Покровська. Цю інформацію частково підтвердили й російські воєнкори, визнавши присутність українських сил на північ від Єлизаветівки.

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Водночас росіяни просунулися в північну частину Миролюбівки та окупували її разом із Михайлівкою, розташованою західніше.

Карта бойових дій. Фото: ISW

15 і 16 травня російські війська здійснили серію атак на Донеччині. Бої точилися біля Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного та Котлиного.

На Новопавлівському напрямку ворог просунувся на південний захід від Новоолександрівки, про що свідчать геолокаційні кадри. Також окупанти атакували Новоолександрівку, Новосергіївку, Муравку, Запоріжжя, Троїцьке, Котлярівку й Богданівку.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські воїни відбили штурм механізованої роти РФ у районі між Новопавлівкою та Великою Новосілкою. Ворог задіяв 12 БТР, 5 танків і 25 мотоциклів.

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На Покровському напрямку ЗСУ дещо просунулися, тоді як ворог активізував атаки в чотирьох зонах. Безуспішними виявилися штурми на Курахівському напрямку та біля Великої Новосілки — там бої велися за Шевченка, Привільне, Вільне Поле, Новосілку та Зелене Поле.

Міноборони РФ 16 травня повідомило про захоплення Вільного Поля. Однак ISW зазначає, що це могло статися ще 15 травня.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Південний фронт

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Лобкового, що на південний захід від Оріхова. 15–16 травня окупанти атакували поблизу Щербаків, Малих Щербак, Новоандріївки та Степового.

На Херсонському напрямку армія РФ здійснювала обмежені наступальні дії, однак просунутися не змогла. Водночас російські ДРГ періодично переправляються через Дніпро.

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У ніч на 16 травня в окупованому Криму пролунали вибухи — ймовірно, ЗСУ завдали удару дронами по базах ворога. Партизани з угруповання «Атеш» повідомили про вибухи на території 126-ї бригади берегової оборони РФ та 8-го окремого артилерійського полку поблизу Перевального. Геолокаційні кадри підтвердили пожежу на складі боєприпасів.

За словами лейтенанта Андрія Коваленка з Центру протидії дезінформації при РНБО, удари були завдані «невідомими дронами».

Карта бойових дій. Фото: ISW

Карта бойових дій. Фото: ISW

Нагадаємо, росіяни рухаються до важливого міста на Донеччині.