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- Війна
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Росіяни продовжуть штурмувати Вовчанськ: ЗСУ вдалося зірвали план ворога
ЗСУ утримують позиції біля Вовчанська та знищують техніку окупантів.
Окупанти продовжують щодня штурмувати район Вовчанська на Харківщині, попри те, що саме місто перетворено на руїни.
Про це повідомив речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин в етері телемарафону.
За його словами, ворог зосередив максимальну активність саме на цьому напрямку, де щоденно веде атаки малими піхотними групами — по 3–5 осіб під прикриттям безпілотників.
Попри постійний тиск, Сили оборони України утримують позиції на північному березі річки Вовча, зокрема в районі Агрегатного заводу.
«Там також фактично щодня відбуваються штурмові дії, насамперед у районах населених пунктів Дворічна, Кам’янка, Фіголівка, Красне Перше, Строївка. Але треба розуміти, щоб створити загрозу для Куп’янська з півночі, саме по правому березі, росіянам потрібно навести понтонні переправи через Оскіл, тобто налагодити свою логістику. Буквально нещодавно була чергова спроба навести понтони, але, як і в попередні рази, вона закінчилася провалом. Наша аеророзвідка виявила наближення техніки і, відповідно, спецтехніку було знищено», — зазначив Шамшин.
Нагадаємо, у DeepState повідомили, чи має ворог просування на Донеччині.