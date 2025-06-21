Росіяни продовжуть штурмувати Вовчанськ: ЗСУ вдалося зірвали план ворога

ЗСУ / © Associated Press

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Окупанти продовжують щодня штурмувати район Вовчанська на Харківщині, попри те, що саме місто перетворено на руїни.

Про це повідомив речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин в етері телемарафону.

За його словами, ворог зосередив максимальну активність саме на цьому напрямку, де щоденно веде атаки малими піхотними групами — по 3–5 осіб під прикриттям безпілотників.

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Попри постійний тиск, Сили оборони України утримують позиції на північному березі річки Вовча, зокрема в районі Агрегатного заводу.

«Там також фактично щодня відбуваються штурмові дії, насамперед у районах населених пунктів Дворічна, Кам’янка, Фіголівка, Красне Перше, Строївка. Але треба розуміти, щоб створити загрозу для Куп’янська з півночі, саме по правому березі, росіянам потрібно навести понтонні переправи через Оскіл, тобто налагодити свою логістику. Буквально нещодавно була чергова спроба навести понтони, але, як і в попередні рази, вона закінчилася провалом. Наша аеророзвідка виявила наближення техніки і, відповідно, спецтехніку було знищено», — зазначив Шамшин.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, чи має ворог просування на Донеччині.