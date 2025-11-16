Росіяни прорвалися до Новопавлівки: яку хитрість використали окупанти

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Російські війська використали погану погоду, щоб виявити слабкі місця в українській обороні на дроновому напрямку біля Новопавлівки Дніпропетровської області.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Один із російських військових блогерів заявив, що російські підрозділи нібито вийшли на північно-західні околиці Новопавлівки під час механізованого наступу.

«Останнім часом російські війська активно використовують туман і погану погоду для атак на різних ділянках фронту — особливо поблизу Покровська, Великої Новосілки та Гуляйполя. Водночас ділянка в районі Новопавлівки протягом останніх тижнів була відносно тихою, адже росіяни зосередили зусилля на штурмах у напрямку Покровська та спробах оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію», — йдеться у повідомленні.

14 листопада російська механізована рота раптово атакувала Новопавлівку після тривалого затишшя. Ця атака показує, що російські війська шукають слабкі місця в обороні України та намагаються використати те, що українські безпілотники гірше працюють у тумані та дощову погоду, пояснюють експерти.

Нагадаємо, росіяни почали штурмувати ще одне село у Дніпропетровській області — Новопавлівку. Для цього армія РФ під час густого туману встановила понтонну переправу між населеними пунктами Дачне та Ялта та перекинула близько десяти одиниць військової техніки.