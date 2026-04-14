Росіяни прориваються через газові труби: яка область України під загрозою

Росіяни у газових трубах

Реклама

Росіяни продовжують активно штурмувати Сумську область. Для ефективнішого просування ворог вибрав тактику прориву крізь газові труби.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Росіяни прориваються крізь газові труби: північні області у небезпеці

Військові поділилися відео, як 29 російських окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ї бригади ДШВ.

Реклама

Усю групу російських штурмовиків у газових трубах вдалося знищити. Окупанти пролізли в газову трубу, потім розділилися на три групи.

Своєчасне знищення росіян стало можливим завдяки злагодженій роботі розвідки, артилерії та екіпажів БпЛА.

Усіх окупантів було ліквідовано.

«Це не перша подібна спроба на цьому напрямку — противник уже раніше використовував цей самий маршрут, попри високі втрати та очевидні ризики», — повідомили у бригаді.

Реклама

Що відбувається на напрямку зараз

За повідомленням Генштабу, на Північно-Слобожанському напрямку фронту за останню добу відбулося одне зіткнення. Росіяни наступали у бік населеного пункту Таратутине.

Окупанти завдають авіаційних ударів та скидають керовані авіабомби на позиції ЗСУ та по мирних людях.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмують позиції ЗСУ у Зибиному, Лимані, Синельниковому та Вовчанську.

Війна в Україні: яка ситуація на фронті

Російські окупанти готують новий наступ на території України. Після короткого зниження кількості атак ворожі війська проводять перегрупування. Росіяни готуються до літньої наступальної кампанії.

Реклама

Військовий оглядач Іван Тимочко поділився, що активність тримається на найгарячіших ділянках фронту. Найбільше атак та штурмів зазнають Покровський напрямок та Костянтинівка.

Також одна з найважчих ситуацій спостерігається на Гуляйпільському напрямку. Великоднє перемир’я не зупинило ворога. Станом на зараз росіяни не мають тотальної переваги, але хочуть використати всі сили для продовження наступу влітку.

У вівторок, 14 квітня, стало відомо, що російські окупанти просунулися на деяких напрямках фронту. Йдеться про території поблизу Миропільського, Мар’їного та Новодмитрівки, що в Сумській області.