Росіяни прориваються до адмінкордонів: експерт повідомив про небезпеку на важливій ділянці фронту

Армія РФ. / © Associated Press

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Наразі Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Армія РФ намагається вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області.

Про розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі FREEДOM.

Експерт наголосив, що загарбники інтенсивно атакують на Південно-Донецькій ділянці фронту - на півдні Донецької області.

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“Противник намагається вийти до адмінкордонів з Донецькою областю. На Покровській ділянці він наблизився впритул до цієї адмінмежі”, - повідомив Попович.

Окрім того, спостерігається активізація окупаційної армії на Запорізькій ділянці. Зокрема, окупанти намагаються покращити своє тактичне положення в селі Кам’янське. За словами Поповича, цей населений пункт важливий для росіян. Якщо їм вдасться зайняти висоти, вони отримають можливість обстрілювати Запоріжжя безпосередньо і ствольною артилерією, і FPV-дронами.

“Вже зараз, за словами місцевих жителів, там зустрічаються FPV-дрони. Росіяни ще хочуть і артилерію туди підтягнути. Тому зараз ведуться бої за Кам’янське. Крім цього противник намагається наступати й на Покровсько-Мирноградську агломерацію. Напрямок Костянтинівки”, - додав військовий експерт.

Нагадаємо, за інформацією ЗСУ, на Запоріжжі тривають запеклі бої. Російські окупанти атакували село Малинівка на сході Запорізької області, повністю знищивши забудову та позиції ЗСУ. Однак, попри спроби захоплення, ворог не зміг утриматися на місцевості — Сили оборони України контролюють ситуацію завдяки вогневому нагляду.

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У DeepState наголошують, що росіяни рухаються вперед. Зокрема, ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки.

Дата публікації 14:30, 15.07.25 Кількість переглядів 48 Нашестя сарани! Рої небезпечних комах розлітаються українськими територіями