Росіяни прориваються до Харкова: про яку небезпеку попереджають в ISW
Окупанти намагаються скоротили відстань до Харкова, щоб бити по ньому з гармат.
Російська армія нещодавно просунулася на півночі Харківської області.
Про це повідомив Інститут вивчення війни ISW.
Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 вересня, які свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського нафтоекстракційного заводу у західній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова).
Експерти кажуть, що на цій ділянці фронту росіяни намагються відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю РФ та наблизитися до міста Харків на відстань гарматного пострілу.
Раніше стало відомо, що українські військові повністю взяли під контроль село Зарічне, що у Донецькій області. Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» зайшли до села і підняли там український прапор.