Росіяни прориваються до Харкова: про яку небезпеку попереджають в ISW

Окупанти намагаються скоротили відстань до Харкова, щоб бити по ньому з гармат.

Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Російська армія нещодавно просунулася на півночі Харківської області.

Про це повідомив Інститут вивчення війни ISW.

Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 вересня, які свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського нафтоекстракційного заводу у західній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова).

Експерти кажуть, що на цій ділянці фронту росіяни намагються відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю РФ та наблизитися до міста Харків на відстань гарматного пострілу.

Раніше стало відомо, що українські військові повністю взяли під контроль село Зарічне, що у Донецькій області. Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» зайшли до села і підняли там український прапор.

