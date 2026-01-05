ТСН у соціальних мережах

Війна

Війна
917
2 хв

Росіяни прориваються до ще одного міста: військовий оцінив загрозу

Росіяни хочуть зайти до Костянтинівки — штурм міста триває, ЗСУ дають відсіч ворогові.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Росіяни намагаються прорватися до Костянтинівки, але ЗСУ знищують їх ще на підступах до міста.

Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, погода безпосередньо впливає на інтенсивність застосування безпілотників з обох боків. У сприятливі дні ворожі дрони можуть залітати на значні відстані, але за таких самих умов українські сили отримують можливість знищувати противника ще на дальніх підступах та без необхідності підвозу особового складу чи логістики.

«Це сповільнює просування противника, тому що їхній автотранспорт не може доїхати на якусь значну відстань до їхніх позицій, і далі, щоб ці групи висувалися. Тому їм доводиться по 15 кілометрів проходити пішки, і на цих висуваннях ми вже їх шукаємо, виявляємо та знищуємо ще на підступах до міста», — уточнив він.

Командир також повідомив, що українські військові адаптували тактики роботи безпілотників до морозних умов: «Це дозволяє утримувати кіл-зону на підступах до Костянтинівки й не допустити входу ворожих груп до міста».

Картографічні дані аналітичного ресурсу DeepState свідчать, що підрозділи армії РФ впритул підійшли до Костянтинівки Донецької області.

За даними аналітиків, противник просунувся з боку населеного пункту Олександро-Шультине та продовжує чинити тиск на оборонні рубежі Збройних сил України в району Плещіївки та Предтечиного.

Також повідомлялося, що Найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

