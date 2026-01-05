Росіяни прориваються до ще одного міста: військовий оцінив загрозу

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

Росіяни намагаються прорватися до Костянтинівки, але ЗСУ знищують їх ще на підступах до міста.

Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, погода безпосередньо впливає на інтенсивність застосування безпілотників з обох боків. У сприятливі дні ворожі дрони можуть залітати на значні відстані, але за таких самих умов українські сили отримують можливість знищувати противника ще на дальніх підступах та без необхідності підвозу особового складу чи логістики.

Реклама

«Це сповільнює просування противника, тому що їхній автотранспорт не може доїхати на якусь значну відстань до їхніх позицій, і далі, щоб ці групи висувалися. Тому їм доводиться по 15 кілометрів проходити пішки, і на цих висуваннях ми вже їх шукаємо, виявляємо та знищуємо ще на підступах до міста», — уточнив він.

Командир також повідомив, що українські військові адаптували тактики роботи безпілотників до морозних умов: «Це дозволяє утримувати кіл-зону на підступах до Костянтинівки й не допустити входу ворожих груп до міста».

Картографічні дані аналітичного ресурсу DeepState свідчать, що підрозділи армії РФ впритул підійшли до Костянтинівки Донецької області.

За даними аналітиків, противник просунувся з боку населеного пункту Олександро-Шультине та продовжує чинити тиск на оборонні рубежі Збройних сил України в району Плещіївки та Предтечиного.

Реклама

Також повідомлялося, що Найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.