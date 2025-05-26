Російські військові / © Associated Press

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Російська армія просунулась у Курській області, поблизу Харкова, Часового Яру та Торецька.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська просунулися на Курщині. Геолокаційні кадри від 25 травня вказують, що ворог незначно ппросунувся у західному Горналі, що на південний захід від Суджі.

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Водночас у Бєлгородській області активностей не було.

У Сумській області атаки окупантів не мали жодних підтверджених успіхів. Водночас загарбники просунулися на Харківському напрямку, зокрема до Вовчанського агрегатного заводу у північній частині міста, що на північний схід від обласного центру.

На Куп’янському напрямку росіянам не вдалося просунутися до Борової та Лиману. Не було просувань і на Сіверському напрямку. Однак геолокаційні кадри вказують на незначне просування ворожих військ на південь від Часового Яру.

Після чотиримісячної наступальної операції російська армія ліквідувала український «мішок» на південний захід від Торецька. Мета — створити умови для просування до Костянтинівки.

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На Покровському напрямку змін не зафіксовано. На Новопавлівському напрямку окупанти влаштовували безуспішні атаки. Така ж ситуація спостерігається і на Курахівському напрямку, біля Великої Новосілки, на Запорізькому напрямку та в Херсонській області.

Ситуація на фронті — що було раніше

До слова, напередодні військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив, що протягом минулого тижня ЗСУ здійснили низку контрнаступальних дій у районі Липців та біля Куп’янська Харківської області.

Як повідомили в ОСУВ «Хортиця» 24 травня, біля кордону Харківщини фіксувалися спроби просування росіян, але масштабних атак на цьому напрямку не було. Водночас окупанти активізувались біля Вовчанська.

Щодо ситуації на Сумщині, того ж дня в ОВА спростували заяви прокремлівських ресурсів про встановлення контролю ворога над населеним пунктом Юнаківка.

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Як повідомив військовий оглядач Денис Попович, російська армія розгортає наступ з трьох сторін на Костянтинівку Донецької області.

У Силах оборони півдня поінформували, що на Придніпровському напрямку загарбники намагаються відтіснити ЗСУ від Антонівського мосту біля Херсона та захопити острови в дельті Дніпра.