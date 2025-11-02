ТСН у соціальних мережах

Росіяни просунулись у трьох областях України — DeepState

Окупанти намагаються тиснути на фронті, однак ЗСУ тримають оборону.

Анастасія Павленко
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Російські війська посилили штурмові дії в районі Покровська Донецької області, намагаючись повністю захопити місто.

Про «успіхи» ворога повідомляють аналітики Deepstate.

«Росіяни просунулися у Покровську на Донеччині, поблизу Кам’янки на Харківщині та Новогригорівки у Запорізькій області», — йдеться у повідомленні відомства.

Раніше видання CNN повідомило, що ситуація в Покровську стає складнішою з кожним днем, і якщо місто не встоїть, ЗС РФ отримають поле для маневру.

За оцінками DeepState, щонайменше половина міста перебуває в сірій зоні, яка не контролюється повністю жодною зі сторін.

Також повідомлялося, що росіяни окупували у жовтні 2025 року 267 кв кілометрів української території, що тотожньо площі, окупованій у вересні, і становить 0,04% від усієї площі країни.

