Росіяни просунулись у трьох областях України — DeepState
Окупанти намагаються тиснути на фронті, однак ЗСУ тримають оборону.
Російські війська посилили штурмові дії в районі Покровська Донецької області, намагаючись повністю захопити місто.
Про «успіхи» ворога повідомляють аналітики Deepstate.
«Росіяни просунулися у Покровську на Донеччині, поблизу Кам’янки на Харківщині та Новогригорівки у Запорізькій області», — йдеться у повідомленні відомства.
Раніше видання CNN повідомило, що ситуація в Покровську стає складнішою з кожним днем, і якщо місто не встоїть, ЗС РФ отримають поле для маневру.
За оцінками DeepState, щонайменше половина міста перебуває в сірій зоні, яка не контролюється повністю жодною зі сторін.
Також повідомлялося, що росіяни окупували у жовтні 2025 року 267 кв кілометрів української території, що тотожньо площі, окупованій у вересні, і становить 0,04% від усієї площі країни.