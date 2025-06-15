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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

DeepState: росіяни просунулися біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя

Російські військові намагаються рухатися вперед

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує моніторинговий канал DeepState.

Згідно з інформацією ворог просунувся біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя (у Донецькій області - ред.).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що на деяких ділянках фронту Силам оборони України вдалося зупинити ворога та відновити контроль над важливими позиціями. Зокрема, відновлено контроль над Андріївкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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