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- Війна
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DeepState: росіяни просунулися біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя
Російські військові намагаються рухатися вперед
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує моніторинговий канал DeepState.
Згідно з інформацією ворог просунувся біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя (у Донецькій області - ред.).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що на деяких ділянках фронту Силам оборони України вдалося зупинити ворога та відновити контроль над важливими позиціями. Зокрема, відновлено контроль над Андріївкою.