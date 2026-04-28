Росіяни просунулися біля двох ключових міст на Донеччині: мапа Deep State

Ворог просунувся поблизу Покровська та Мирнограда / © ТСН

У вівторок, 28 квітня, стало відомо, що російська окупаційна армія просунулася поблизу двох важливих міст на Донеччині — Покровська та Мирнограда. Водночас протягом минулої доби на цьому напрямку українські захисники успішно зупинили 52 штурмові дії агресора.

Про оновлену ситуацію та зміну лінії фронту детально повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Де просунувся ворог

Згідно з останніми оновленнями на мапі бойових дій, російським загарбникам вдалося розширити зону свого контролю на Покровському напрямку. Зокрема, аналітики зафіксували просування ворожих сил безпосередньо поблизу стратегічно важливих міст — Покровська та Мирнограда.

Окупанти просунулись поблизу Покровська і Мирнограда / © Deepstatemap

Водночас українські захисники продовжують чинити потужний опір, успішно зупинивши на цій ділянці фронту 52 штурмові дії агресора. Наступи росіян були відбиті у бік цілої низки населених пунктів, серед яких Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом по всій лінії зіткнення зафіксовано 226 бойових зіткнень. Лише минулої доби противник здійснив 2283 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, завдав 76 авіаційних ударів із використанням 247 керованих авіабомб, а також масовано застосував 6251 дрон-камікадзе. Своєю чергою ракетні війська, артилерія та авіація Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили окупантів.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

За словами заступника командира бригади безпілотних систем «Ахіллес» Олеся Маляревича, на фронті з’явилася нова смертельна загроза — так звана «кілзона», яка вже розширилася на 10-20 кілометрів углиб нашого тилу. Ця територія щільно замінована та прострілюється великою кількістю безпілотників з обох боків, через що українські військові змушені долати пішки до 20 кілометрів під постійними атаками з неба.

Військовий попереджає, що в перспективі ця небезпечна зона, де не може просуватися техніка, здатна поглинути до 40 кілометрів території від лінії зіткнення.

Водночас як зазначає секретар комітету ВРУ з нацбезпеки Роман Костенко, ворогу наразі бракує великих резервів та технологічних ресурсів для проведення масштабної наступальної операції.

За словами Костенка, російські війська намагаються розтягнути українську оборону, створюючи додаткову напругу на Сумщині та Запорізькому напрямку. Проте посадовець наголошує, що головні тактичні зусилля та основні удари окупантів і надалі зосереджені саме в Донецькій області.

