Росіяни просунулися на Дніпропетровщині: що там наразі відбувається

Російський солдат / © Associated Press

Окупанти просунулися на Дніпропетровщині одразу біля чотирьох населених пунктів.

Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Новоселівки, Маліївки, Тернового та Березового», — йдеться у повідомленні 12 вересня.

Водночас про взяття росіянами якогось населеного пункту під контроль не повідомляється.

За даними Генштабу 12 вересня, загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень на фронті. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе.

А втрати минулої доби російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.