Росіяни просунулися у двох населених пунктах: як змінилася ситуація на фронті

Аналітики зафіксували просування російських військ у Покровському районі.

Руслана Сивак
Російські війська мають нові підтверджені територіальні здобутки на сході України.

Про це свідчать оновлені дані DeepState станом на 7 квітня 2026 року.

Просування РФ на фронті — що відомо

За даними аналітиків, зафіксовано рух противника у двох напрямках:

  • Гришине: росіяни змогли просунутися безпосередньо у самому населеному пункті.

  • Котлине: зафіксовано просування російських сил поблизу цього села.

Обидва населені пункти розташовані у Покровському районі Донецької області.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія все ще намагається захопити нові території, щоб створити «буферні зони» біля кордону та просунутися на Донбасі й Запорізькій області. Проте ЗСУ стримують ворога, а подекуди навіть самі йдуть у контрнаступ.

Після зими, коли українські сили змогли стримати просування ворога, тепла погода відкриває нові можливості для атак. Головна зміна — природне маскування.

Тим часом війська агресорки Росії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.

