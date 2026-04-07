Росіяни просунулися у двох населених пунктах: як змінилася ситуація на фронті
Аналітики зафіксували просування російських військ у Покровському районі.
Російські війська мають нові підтверджені територіальні здобутки на сході України.
Про це свідчать оновлені дані DeepState станом на 7 квітня 2026 року.
Просування РФ на фронті — що відомо
За даними аналітиків, зафіксовано рух противника у двох напрямках:
Гришине: росіяни змогли просунутися безпосередньо у самому населеному пункті.
Котлине: зафіксовано просування російських сил поблизу цього села.
Обидва населені пункти розташовані у Покровському районі Донецької області.
Нагадаємо, Росія все ще намагається захопити нові території, щоб створити «буферні зони» біля кордону та просунутися на Донбасі й Запорізькій області. Проте ЗСУ стримують ворога, а подекуди навіть самі йдуть у контрнаступ.
Після зими, коли українські сили змогли стримати просування ворога, тепла погода відкриває нові можливості для атак. Головна зміна — природне маскування.
Тим часом війська агресорки Росії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.