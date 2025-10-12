- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни просунулися у трьох областях: як змінилася ситуація на фронті
Ситуація на фронті залишається складною — ворог тисне, однак ЗСУ тримають оборону.
Російські загарбники мають просування на Харківщині, Донеччині та у Запорізькій області.
Про це у неділю, 12 жовтня, повідомили аналітики проєкту DeepState, оновивши мапу.
За даними експертів, ворог просунувся поблизу Піщаного Харківської області, Торського Донецької області та Малинівки у Запорізькій області.
Раніше стало відомо, що Сили оборони України здійснили успішну зачистку російських окупантів у Соснівці, Хорошому, Новоселівці та Сніжному в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, російські війська продовжують масштабний наступ по всій лінії фронту, від Сумщини до Херсонщини, однак майже ніде не досягають значних успіхів. Окупантам вдалося незначно просунутися лише на окремих ділянках на Донеччині.