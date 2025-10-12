ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Росіяни просунулися у трьох областях: як змінилася ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається складною — ворог тисне, однак ЗСУ тримають оборону.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські загарбники мають просування на Харківщині, Донеччині та у Запорізькій області.

Про це у неділю, 12 жовтня, повідомили аналітики проєкту DeepState, оновивши мапу.

За даними експертів, ворог просунувся поблизу Піщаного Харківської області, Торського Донецької області та Малинівки у Запорізькій області.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України здійснили успішну зачистку російських окупантів у Соснівці, Хорошому, Новоселівці та Сніжному в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, російські війська продовжують масштабний наступ по всій лінії фронту, від Сумщини до Херсонщини, однак майже ніде не досягають значних успіхів. Окупантам вдалося незначно просунутися лише на окремих ділянках на Донеччині.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie