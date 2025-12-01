Російські військові

Російські війська просунулися у районах чотирьох населених пунктів Донецької, Запорізькій та Харківської областей.

Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

Просування окупантів зафіксовано поблизу Рівнопілля, Гуляйполя Запорізької області, біля Ступочок Донецької області та Дворічанського на Харківщині.

Просування росіян біля Рівнопілля і Гуляйполя / © Deepstatemap

Просування росіян біля Ступочок / © Deepstatemap

Просування росіян біля Дворічанського / © Deepstatemap

Нагадаємо, 30 листопада у Deep State повідомили, що підрозділи російської армії просунулися біля Мирнограда Донецької області, де ворог зосередив величезні сили для загарбання всієї Покровсько-Мирноградської агломерації. Водночас, Сили оборони України досягли успіху, зачистивши від ворога село Іванівка на Дніпропетровщині.

Як повідомили напередодні у 7-му корпусі ДШВ, росіяни збільшили свій особовий склад у Покровську, скориставшись щільним туманом 28 листопада, який ускладнив роботу повітряної розвідки. Попри це, Сили оборони продовжують стримувати противника.

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається напруженою: окупанти продовжують штурми, проте їхнє просування до Гуляйполя було зупинене. Ворог не зміг зайти до самого міста і був блокований на підступах, тоді як Сили оборони ведуть пошуково-ударні дії для виявлення малих груп противника.