Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Росіяни просунувся на кількох напрямках — оновлена мапа DeepState

Російські війська продовжують наступальні дії на сході України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Росіяни

Росіяни / © Associated Press

У вечірньому оновленні інтерактивної мапи DeepState зазначається, що російські війська продовжують наступальні дії на сході України.

Зокрема, фіксується просування окупантів поблизу Ямполя, Березового, Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ перегруповують сили для підготовки до наступальних операцій на кількох ділянках лінії фронту. Однак, на думку аналітиків ISW, росіянам не вистачає сил і засобів, необхідних для одночасного проведення цих операцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
