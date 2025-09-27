- Дата публікації
Категорія
- Війна
Росіяни просунувся на кількох напрямках — оновлена мапа DeepState
Російські війська продовжують наступальні дії на сході України.
У вечірньому оновленні інтерактивної мапи DeepState зазначається, що російські війська продовжують наступальні дії на сході України.
Зокрема, фіксується просування окупантів поблизу Ямполя, Березового, Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки.
Нагадаємо, окупаційні війська РФ перегруповують сили для підготовки до наступальних операцій на кількох ділянках лінії фронту. Однак, на думку аналітиків ISW, росіянам не вистачає сил і засобів, необхідних для одночасного проведення цих операцій.