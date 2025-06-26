Росіяни просуваються через слабку бригаду на Сумщині: військовий б’є на сполох

ЗСУ.

Одна зі 15 бригад, яка нещодавно зайшла на Сумський напрямок, має низький рівень боєздатності, взаємодії між батальйонами та загальної підготовки.

Про це заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону “Айдар”, молодший сержант Станіслав Бунятов “Осман” у своєму Telegram-каналі.

“Противник добре поінформований про слабкі сторони цього підрозділу. Періодично здійснює страти полонених із його складу та має певне просування в зоні відповідальності цієї бригади”, - повідомив військовий.

“Осман” наголошує на необхідності перевірки та ухваленні “належних рішення щодо керівництва підрозділу”.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що в Сумській області були відсутні фортифікації. В РНБО наголошують, що цим питанням мають займатися правоохоронні органи.

За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, на Сумщині війська РФ пройшли першу лінію оборони, адже вона “найбільш слабка“. Втім, зараз загарбники не можуть прорвати українську оборону.