Росіяни прискорили наступ: ISW показав, чого насправді вдалося досягти ворогу у серпні

Чого досягли на фронті росіяни за серпень / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У серпні 2026 року російські окупаційні війська дещо прискорили темпи свого просування, однак їхня весняно-літня наступальна кампанія так і не дозволила вийти на оперативний маневр чи швидко зламати українську лінію оборони.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

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Росіяни прискорили темп просування на фронті

Здобутки противника залишаються вкрай повільними та обмеженими. За оцінками Інституту вивчення війни, зафіксовано докази того, що протягом серпня загарбники захопили або закріпилися на площі близько 90,35 квадратного кілометра, що становить у середньому 2,91 квадратного кілометра на день.

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Якщо ж враховувати факти просочування ворожих сил, то загальна територія просування та інфільтрації сягає приблизно 123,53 квадратного кілометра із середнім темпом 3,98 квадратного кілометра щодня.

Здобутки росіян на фронті включно з інфільтрацією, березень — серпень 2026

Основні територіальні успіхи противника у серпні 2026 року зосереджувалися в районі так званого «фортечного поясу» Донецької області. Проте навіть там окупанти спромоглися лише на незначні тактичні здобутки й досі не змогли завершити захоплення Костянтинівки.

Наразі російські підрозділи зберігають присутність — через безпосереднє просування або інфільтрацію — на 72,23% території Костянтинівки. Ворог так і не встановив над містом повний контроль за місяці щоденних атак.

Показники за серпень 2026 становлять лише невелику частку від результатів російської армії за аналогічний період 2025 року, навіть з урахуванням факторів інфільтрації. Для порівняння, за аналогічний період торік росіяни окупували 505,55 квадратного кілометра.

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Паралельно з цим, Сили оборони України у серпні 2026 року продовжували контрнаступальні операції по всій лінії фронту, зокрема на Лиманському та Олександрівському напрямках. Зібрані аналітиками ISW дані свідчать про те, що українські військові відвоювали щонайменше 129,81 квадратного кілометра території. Однак реальна цифра може відрізнятися через ситуацію на Лиманському напрямку.

Остаточна кількість відвойованої території стане зрозумілою восени 2026 року в міру надходження нових підтверджень з фронту.

За обмежені здобутки росіяни продовжують платити дорогу ціну. Серпень 2026 року став уже другим місяцем поспіль із критичним рівнем втрат серед особового складу ворога. За даними Генерального штабу ЗСУ від 1 вересня, за попередній місяць російські війська втратили 42 020 осіб.

Втрати росіян на фронті з березня по серпень

У середньому у серпні 2026 року окупанти втрачали 340 осіб на кожен квадратний кілометр захопленої чи інфільтрованої території, а якщо рахувати виключно повністю захоплені землі — 465 осіб на квадратний кілометр.

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Залишається відкритим питання, скільки РФ зможе підтримувати такий наступ і рівень втрат без проведення мобілізації.

Росіяни мають успіхи на фронті

Нагадаємо, на Сумщині окупанти закріпилися північніше Рясного та намагаються просунутися до лісових масивів, прагнучи скувати українські підрозділи вздовж фронту.

Водночас на напрямку Костянтинівка — Дружківка зафіксовано просування російських військ у районі декількох населених пунктів, зокрема Малинівки, Тихонівки й Софіївки.

Українська оборона змусила ворога залучити значні ресурси, через що окупанти не можуть завершити оточення Дружківки, а вихід до Слов’янська й Краматорська до кінця 2026 року аналітики оцінюють як малоймовірний.

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